V reprezentanci imamo čudežnega dečka, virtuoza, košarkarskega mozarta

Matej Erjavec vodi Košarkarsko zvezo Slovenije.



Aleksander Sekulić ni bil izbira v sili, je zatrdil Erjavec.



se je na tekmi protipridružil predsednik Košarkarske zveze Slovenije»Te fantje ne nehajo presenetiti. Ko sem že mislil, da sem v Istanbulu 2017 videl in doživel vse, zdaj spoznavam povsem nove dimenzije, novo pravljico,« je povedal v uvodu pogovora za STA.»Glede na to, da vemo, kako gre ta pravljica, se je lotevamo previdno in pametno. Gremo iz tekme v tekmo z razmišljanjem, da je vsaka naslednja finale. Zbranost je res maksimalna. Po vsaki zmagi si fantje vzamejo nekaj trenutkov za slavje, nato pa fokus usmerijo k naslednjemu tekmecu,« pravi Matej Erjavec, ki je na čelo zveze prišel 2014.»Medalja je neizmerna želja in prepričan sem, da bodo fantje naredili vse, da premagajo še,« dodaja predsednik Erjavec, ki lahko igralce spremlja s tribunein se z njimi druži zgolj na treningih. »Protokoli so izjemno strogi in natančni. Že da sem prišel na Japonsko, sem moral izpolniti kup formularjev, tu pa sem obsojen na dvorano in hotel. Na srečo imamo predsedniki možnost, da se z igralci srečamo na treningih, tako da jim lahko vsaj tam čestitam in prenesem dobro želje,« je dodal Erjavec.V Tokiu ni generalnega sekretarja KZS, ki je bil podobno kot pri2017 glavni pobudnik za prihod novega naturaliziranega Američana. »V prvi vrsti si čestitke za to potezo zasluži strokovni štab reprezentance, ki je ocenil, da jenajboljša izbira med tremi kandidati, ki so bili v igri. Nato je zagotovo na drugem mestu Rašo, na tretjem pa pisarna zveze, ki je na hitro spravila skupaj vse papirje in ob pomoči slovenske vlade pripeljala Tobeyja v Slovenijo,« je razložil Erjavec.»Ko smo izvedeli, da namzaradi poškodbe ne bo mogel pomagati, smo imeli tri tedne časa. Tobey je bil navdušen nad našim predlogom; želel si je igrati zin se preizkusiti na olimpijskih igrah. Sploh ni šlo za to, da bi mu slovensko državljanstvo olajšalo igranje v Evropi, saj je poročen s špansko državljanko in lahko v vsakem trenutku zaprosi za španski potni list.«Po uvrstitvi Slovenije na olimpijske igre je bil tudi predsednik Erjavec deležen vprašanj, ali bopreklical reprezentančno upokojitev in se izbrani vrsti pridružil v Tokiu. »Gogi je večni kapetan slovenske reprezentance. Leta 2017 je zaključil reprezentančno kariero z zlato medaljo ter nazivom MVP evropskega prvenstva in od tedaj je glavni navijač Slovenije. Nobene možnosti ni bilo, da bi znova oblekel reprezentančni dres. Njemu se ni treba več dokazovati, je pa kot gledalec na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu priznal, da si ni nikoli mislil, da je spremljanje reprezentance s tribune tako stresno,« je dejal Erjavec.»Zdaj imamo v reprezentanci novega čudežnega dečka. Virtuoza, košarkarskega 'Mozarta', predvsem pa izjemnega človeka izven igrišča. Ko mislim, da sem ga že spoznal, me vedno znova preseneti v pozitivnem smislu. Fant je v ekipi ustvaril noro kemijo, ki jo vsi občudujemo,« pravi Erjavec. »A ne pozabimo na eno stvar, veliko zaslug za takšno vzdušje v moštvu ima tudi selektor Aleksander Sekulić . Potrebno je imeti pravi karakter, da vodilnemu igralcu prepustiš določene stvari. Sekulić je bil res odlična izbira.«Pri tem tudi odgovarja na skeptike, ki so govorili, da je Sekulić bil izbira v stiski. »To je daleč od resnice. Na zvezi smo se ogromno pogovarjali o tej temi in potem, ko se je Sekulić novembra lani izkazal v kvalifikacijah za EP, smo se odločili, da je on najboljša izbira,« je še povedal 49-letni predsednik.Košarkarska zveza Slovenije je bila že po kvalifikacijah v Litvi deležna določenih kritik, saj ljubitelji košarke in Luke Dončića v Sloveniji niso mogli kupiti originalnih dresov slovenske reprezentance. Erjavec je razložil, da je težava v tem, da ponudnik opreme adidas ni računal na takšno povpraševanje, saj je zanj Slovenija zelo majhno tržišče.»Dogovarjamo se, da bi adidas izdelal replike in nam jih ponudil v prihodnjih tednih, sicer se bomo morali obrniti na koga drugega. Zagotovo bodo lahko slovenski ljubitelji košarke drese kupili ob naslednji reprezentančni akciji, ki nas čaka jeseni v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023. Čeprav nam tedaj Luka Dončić ne bo mogel pomagati, niti igralci iz evrolige, se jih ne bojim. Imamo širok nabor kakovostnih košarkarjev, tudi večina zdajšnjih reprezentantov igra vidne vloge v svojih klubih, ne smemo pa pozabiti, da so pred kratkim fantje do 20 let osvojili turnir evropskega izziva na Kreti,« je zaključil Matej Erjavec.