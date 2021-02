Ana stiskala je pesti, da je Eva zdržala do vrha klanca

Zapodila se je in premagala odjugo

Odločitve o nadaljnih tekmah bo znana jutri

Najboljša slovenska športnica lanskega letainsta na ekipni sprinterski tekmi v smučarskem teku na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu osvojili bronasto medaljo. Obe sta bili po tekmi presrečni, obenem pa sta priznali, da vtisov po tekmi, »med katero se je udiralo do gležnjev«, še nista prav strnili.Lampičeva je bila v četrtek že tretja v posamičnem sprintu, pred dvema letoma pa srebrna prav tako v ekipnem sprintu s. To sezono sta Lampičeva in Urevčeva že zmagali v začetku meseca ter bili tretji decembra v svetovnem pokalu ter sta sodili v ožji krog favoritinj. V kvalifikacijski skupini sta to potrdili in sta bili najboljši.»Za ta polfinalni tek sva se odločili, da bova šli spredaj, na čelu. Potem pa sva za finale spremenili načrt v želji, da bi bili v zavetrju, med drugim in četrtim mestom. Upali sva, da bova čim dlje držali stik z vodilnimi,« je načrt pred današnjim dnevom na novinarski konferenci strnila Lampičeva.Tako se je tudi razpletlo vse do predzadnje predaje, v kateri je Urevčeva nazadovala na šesto mesto ter predala s šestimi sekundami zaostanka. »Kar malo sem se ustrašila, ko je Eva zaostala. Stiskala sem pesti, da naj še zdrži do vrha klanca. Nisem verjela, da bom lahko potem ujela nazaj priključek, a mi je uspelo. Obe sva lahko veseli in ponosni,« je dodala Lampičeva.»Če bi bili pogoji taki kot v kvalifikacijah, ne bi bilo težav. Tedaj je bila proga še trda, potem pa je bila močna odjuga, kar mi res ni pisano na kožo. Skušala sem imeti čim manjši zaostanek, Anamarija pa je sposobna izjemnega finiša in sem zelo vesela razpleta. V Dresdnu je bilo med ekipno tekmo decembra tudi veliko zapletov med tekmo, a tedaj in tudi tokrat sem se vedno rešila, imam pravo motoriko, da se mi vedno nekako uspe ujeti pred padcem,« pa je povedala Urevčeva.»Trda proga v polfinalu nama je res ustrezala in sva zmagali. V finalu so bili klanci trdi, na ravnini pa je bila proga povsem uničena, udiralo se je do gležnjev. Reševalo me je, da sem kompletna tekačica, če bi bila le dobra sprinterka, tekmic ne bi mogla ujeti. Tako pa sem se v svojem ritmu zapodila in naredila, kar sem lahko,« je nastop komentirala Lampičeva in se zahvalila ne le slovenski servisni ekipi, ampak tudi Fisherju: »Naša serviserka Valentina (Vuerich, op. STA) je za obe uredila nove smuči Fischerja, res so nama šli na roke in tudi ustrezne maže so naredile svoje.«Tudi glavni trenerje dejal, da je bilo malo več živčnosti v zadnjih dveh predajah.»Toda obe sta dali vse od sebe, Anamarija je pokazala, zakaj bo čez 14 dni v roke dobila mali sprinterski globus. Kar pa se Eve tiče, kdo bi verjel, če bi mi kdo lani rekel, da bo danes tretja. Po letu dni premora zaradi poškodbe in po rehabilitaciji se je izjemno vrnila.«Brodarju in servisni ekipi dan premora prišel prav, ko na SP v ponedeljek ne bo tekem, padla pa bo tudi odločitev, če bosta Lampičeva in Urevčeva na prvenstvu še nastopili. Druga bi lahko tekla v torek na 10 km, kjer bi lahko nastopila tudi Lampičeva, sicer bi lahko slednja v soboto stopila na start na 30 km.»Nima česa izgubiti, obe pomembni sprinterski tekmi sta uspešno za nami, čez 14 dni bo konec sezone. Od maja sem trenirala in škoda bi bilo stran vreči ves vloženi trud,« se sicer Lampičeva še ni odločila, kako naprej do konca SP.Nekoliko bolj jasna je bila Urevčeva: »Imam možnost teka na 10 km prosto. A v takih pogojih, kot so bili danes, mi res ne ustreza. Če bo trda podlaga, bom nastopila, če bo taka kot danes, pa ne vem. Višjim in težjim tekmovalcem in tekmovalkam to povzroča res veliko težav, saj se bolj vkoplješ v sneg.«