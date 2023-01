Anamarija Lampič brez tekme že nazaj v Slovenijo

Nemška biatlonka Denise Herrmann-Wick je zmagovalka zasledovalne tekme na 10 km za svetovni pokal v italijanski Anterselvi. Druga je bila Italijanka Lisa Vittozzi, tretja pa Švedinja Elvira Öberg. Od Slovenk je bila na startu le Lena Repinc, ki je bila 45. Anamarija Lampič je namreč zbolela in že odpotovala v domovino.

Herrmann-Wick je z dvema strelskima napakama prišla do 11. zmage v karieri in druge v tej sezoni. Pred tem je bila najboljša na sprintu v Hochfilznu. V cilju je Vittozzi zaostala 11 sekund, na drugo stopničko zmagovalnega odra pa je po brezhibnem strelskem nastopu napredovala s 13. mesta po četrtkovem sprintu. Tretje mesto je v primerjavi s sprintom ohranila Elvira Öberg. Zgrešila je dvakrat in zaostala 17,2 sekunde.

Na startu le Lena Repinc

V skupnem seštevku je še naprej v vodstvu Francozinja Julia Simon z 811 točkami. Prednost danes 18. tekmovalke se je nekoliko stopila, saj Elvira Öberg zdaj sledi s 735 točkami, 641 pa jih je zbrala Vittozzi.

Lena Repinc FOTO: Matej Družnik

Edina Slovenka na startu, Repinc, je na strelišču napravila dve napaki, na koncu pa je zabeležila 45. mesto z zaostankom 4:29,7 minute. To je njen izid kariere, pred tem je bila namreč najboljša v četrtek, ko je bila na sprintu 48. V četrtek petouvrščena na sprintu Anamarija Lampič ni startala, saj je zbolela in že odpotovala v domovino.