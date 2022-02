Anamarija Lampič tik pod zmagovalnim odrom

Pred začetkom preizkušenj za svetovni pokal v smučarskih skokih, tekih in nordijski kombinaciji ta konec tedna v Lahtiju so na Olimpijskem štadionu v Helsinkih, na katerem so v ponedeljek pripravili sprejem za zlate finske hokejiste z nedavnih olimpijskih iger v Pekingu, izpeljali ekshibicijsko tekmovanje v šprintih. V moški konkurenci je bil najhitrejši norveški zvezdnik Johannes Høsflot Klaebo, v ženski pa Švicarka Nadine Fähndrich.

Med povabljenimi tekmovalkami je bila tudi Anamarija Lampič, ki je pred približno 8000 gledalci zasedla nehvaležno četrto mesto za zmagovalko Fähndrichovo, drugouvrščeno Norvežanko Ane Appelkvist Stenseth in Finko Katri Lylynperä. V skupinskem delu je najboljša slovenska tekačica – mimogrede – pustila za seboj tudi domačo šampionko Kerttu Niskanen, ki je na olimpijskih igrah na Kitajskem zablestela z dvema kolajnama.

Klaebu, ki je za štartnino prejel 5000 evrov, za zmago pa še 8000 evrov, se je v finalu presenetljivo najbolj približal Kitajec Qiang Wang, na tretjem in četrtem mestu pa sta pristala Norvežan Even Northug in Finec Lauri Vuorinen. Iz Helsinkov se bodo tekači preselili v 100 kilometrov oddaljeni Lahti, kjer bodo v soboto na sporedu šprinti za svetovni pokal v prosti tehniki, v nedeljo pa še teki na 10 oziroma 15 kilometrov v klasičnem koraku. Že jutri pa bo v tem finskem zimskem športnem središču prva od treh preizkušenj smučarskih skakalcev, s katero bodo nadomestili odpadlo iz Sapora.