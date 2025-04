Anže Lanišek sezono končal z zmago na ekshibicijski tekmi na Poljskem

Smučarski skakalec Anže Lanišek se od sezone 2024/25 poslavlja z zmago na revijalni tekmi v Zakopanah. Slovenski as je bil član ekipe nemškega kapetana Martina Schmitta, ki je na tekmi, kjer je odločala natančnost in ne kakovost skokov, po napetem boju premagala štiri preostale ekipe, v katerih sta bila tudi Timi Zajc in Domen Prevc.

Zmagala je ekipa, ki se je v osmih skokih najbolj približala seštevku 1000 metrov, pri tem pa ni prav nič odločal slog, vetrna izravnava ali zaletišče, tega so kapetani in tekmovalci glede na potrebe oziroma napovedane daljave izbirali sami.

Kar v dveh ekipah so štirje skakalci v dveh serijah zbrali točno 1000 metrov, tako je o zmagovalcu odločala tekma kapetanov, nekdanjih asov tega športa, ki so jo na štirimetrski skakalnici skakalci izvedli pred glavnim obračunom.

Schmitt je bil tam najboljši, zato je njegova ekipa zmagala, čeprav je bila nato stoodstotna še ekipa Avstrijca Andreasa Goldbergerja, v kateri je bil tudi Zajc. V obeh ekipah velja pohvaliti predvsem Nemca Andreasa Wellingerja in Švicarja Gregorja Deschwandna, ki sta kot zadnja skakalca skočila ravno toliko, da je ekipa prišla do 1000 metrov.

To priložnost je imel tudi Domen Prevc kot zadnji skakalec v ekipi Poljaka Adama Małysza. Svetovni prvak, ki je v prvi seriji s skokom 150,5 metra dosegel daljavo dneva, a bil precej daljši, kot si je želel biti in kot je napovedal njegov kapetan, je nato v drugi seriji želeno in napovedano daljavo zgrešil za 1,5 metra, kar je njegovo ekipo pahnilo šele na četrto mesto.

Tretje mesto je zasedla ekipa Thomasa Morgensterna, ki je od maksimuma zaostala za en meter, peto pa ekipa Gregorja Schlierenzauerja, njen seštevek je bil 4,5 točke manjši od 1000 metrov.

V zmagovalni ekipi sta bila poleg Laniška in Wellingerja še Poljak Dawid Kubacki in Avstrijec Stephan Embacher.