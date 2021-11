Anže Lanišek in Cene Prevc drug ob drugem

Nemec Karl Geiger (252,4 točke) je zmagovalec uvodne tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v ruskem Nižnijem Tagilu. Drugo mesto je pripadlo Japoncu Rjojoju Kobajašiju (243,7), tretji je bil Norvežan Halvor Egner Granerud (239,7). Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek (219,1), ki je uvodno tekmo sezone sklenil na sedmem mestu. V finalu je od varovancev glavnega trenerja Roberta Hrgote nastopil še Cene Prevc (215,5). Po prvi seriji je zasedal 15. mesto, v drugo pa je po 127,5 metra dolgem skoku pridobil sedem mest ter bil osmi za izenačen najboljši rezultat kariere.

Po drugem mestu v petkovih kvalifikacijah je dobro formo med slovenskimi orli potrdil Lanišek. Ob koncu prve serije je pristal pri 126,5 metra in imel deveto oceno, v drugo pa je zmogel 122,5 metra in pridobil dve mesti. S tem je 25-letni Domžalčan četrtič v Nižnjem Tagilu končal med najboljšo deseterico. Najboljšo uvrstitev s te skakalnice ima še vedno iz sezone 2015/16, ko je bil na drugi posamični tekmi četrti. »Vetrovna tekma, loterija. Moral si imeti malo sreče pri odbitkih, pri vetru. Najbolj pomembno je, da so bili skoki tisti pravi, sploh finalni je bil zelo lep in jutri gremo lahko optimistično v nov dan,« je po sedmem mestu dodal Lanišek.

»Zelo sem vesel, ker se je pokazalo, da sem sposoben poseči visoko. Sicer danes ni bilo najbolj pošteno, veter je krojil same rezultate, a smo šport na prostem. Da bom jaz rekel, da sem s svojimi skoki zadovoljen, pa bomo morali še malo počakati. Že jutri pa startamo na to,« je po uvrstitvi kariere dejal Cene Prevc. Osmi je bil tudi na prvi tekmi novoletne turneje v Oberstdorf ob koncu leta 2016. Skupno ima tri uvrstitve med deset na posamičnih tekmah.

Karl Geiger se je prvi okronal z zmago v novi zimi 2021/22. FOTO: Maskim Šemetov/Reuters

Led je prebit

Tekmo, ki jo je dobil Geiger, so zaznamovale spremenljive razmere. Na koncu je imel največ sreče 28-letni Nemec, ki je slavil deseto zmago v svetovnem pokalu in posledično oblekel prvo majico vodilnega v skupnem seštevku. Na tekmi sta nastopila še dva Slovenca. Lovro Kos (92,3) je bil za finale prekratek, potem ko je bil 34. s 113,5 metra dolgim skokom. Tudi Tilna Bartola (85,4) ne bo v drugi seriji. Pristal je pri 116,5 metra, a ob dobri pomoči vetra zasedel le 42. mesto.

»Led je prebit, prva tekma je za nami. Dva solidna, 'luštna' rezultata, sedmo mesto Anžeta in osmo Ceneta. Težka tekma, razmere so bile zelo spremenljive, tudi odbitki, a o tem nima smisla izgubljati besed. Pomembno je, da so bili skoki boljši kot včeraj. Pri Cenetu sploh, pri Anžetu pa v finalu. Preostala fanta sta malce pogorela v želji po dokazovanju, to je vendarle prva tekma. Mislim pa, da gre jutri vseh šest fantov lahko z mirno glavo v boj,« je prvo tekmo v sezoni ocenil Hrgota. V nedeljo bo v Nižnijem Tagilu še druga posamična tekma, začela se bo ob 16. uri po slovenskem času.