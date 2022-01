Avstrijski dan v Garmischu pokvarila le Federica Brignone

Ilka Štuhec se je že pred sobotno smukaško preizkušnjo v nemškem olimpijskem mestu odločila, da na nedeljskem superveleslalomu ne bo nastopila. Maruša Ferk Saioni je s štartno številko 22 tekmo končala na 30. mestu z 2,19 sekunde zaostanka, s čimer je ponovila sobotni smukaški dosežek. Štuhčeva je bila v soboto 27.

Z identičnim časom sta zmago tokrat slavili Avstrijka Cornelia Hütter in Italijanka Federica Brignone (1:18,19). Do petega mesta je bilo nato vse v znamenju Avstrijk, sledile so Tamara Tippler (+ 0,82 sekunde), Mirjam Puchner (+ 0,83) in Nadine Fest (+ 0,93).

Hütterjeva je bila v soboto tretja, prvi mesti sta zasedli Švicarki Corinne Suter in Jasmine Flury, tokrat pa je Avstrijka splezala povsem na vrh. Brignonejeva je medtem potrdila status najboljše superveleslalomistke sezone, letos je zmagala tretjič, Avstrijka pa je zmagala tretjič v karieri. Pred tem je bila najboljša že v smuku leta 2017 v Lake Louisu, marca 2016 pa je bila najboljša v superveleslalomu v Lenzerheideju, poroča STA. Dokazala je, da ji proga v olimpijskem Garmisch-Partenkirchnu ustreza, saj je bila dan prej že tretja v smuku.

Italijanke le enkrat v sezoni brez zmage

Avstriji je priborila prvo žensko zmago v sezoni, nasploh pa so Avstrijke lahko zadovoljne z zadnjo tekmo pred odhodom v Peking. Avstrijke so z uvrstitvami od 1. do 5. mesta na najboljši možni način odgovorile Švicarkam za sobotno dvojno smukaško zmago Suterjeve in Fluryjeve. Najboljši švicarski dosežek v superveleslalomu je bilo sedmo mesto, ki ga je z visoko štartno številko osvojila Jasmina Suter, za dve stotinki je prehitela Corinne Suter in Joano Hählen. Od tretjega mesta naprej so bile sicer razlike zelo majhne.

Sedmi superveleslalom sezone je Italiji prinesel še šesto zmago v tej disciplini, dve je zabeležila še Sofia Goggia, eno pa Elena Curtoni. V skupnem seštevku svetovnega pokala še naprej vodi Američanka Michaela Shiffrin, pred Slovakinjo Petro Vlhovo ima 17 točk prednosti, obeh v Nemčijo ni bilo. Na tretje mesto se je prebila Brignonejeva.