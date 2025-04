Drama v LA-ju: Kopitar podal, Danault junak ob zmagi Kraljev nad Edmontonom

Hokejisti Los Angeles Kings so sanjsko začeli boj za Stanleyjev pokal v severnoameriški ligi NHL. Na prvi tekmi uvodnega kroga končnice so v domači Crypto.com areni po pravi drami s 6:5 premagali Edmonton, lanske finaliste lige. Kapetan Kraljev Anže Kopitar je k pomembni zmagi prispeval podajo, junak večera pa je postal Phillip Danault z odločilnim zadetkom le 42 sekund pred koncem rednega dela.

Za Kralje in Naftarje je to že četrto zaporedno srečanje v prvem krogu končnice, kar je svojevrsten rekord v dobi serij na štiri zmage. V prejšnjih treh poskusih (2022, 2023, 2024) so bili vselej uspešnejši hokejisti iz Edmontona, ki so Kraljem vsakič znova prekrižali načrte. A tokrat so imeli Kalifornijci, ki so redni del sezone končali na drugem mestu pacifiške divizije, prvič v teh dvobojih prednost domačega igrišča – in to so na uvodni tekmi po dramatičnem razpletu tudi izkoristili.

Prevlada Kraljev in navidez zanesljivo vodstvo

Že v tretji minuti je ob igralcu več zadel novinec v ekipi, Andrej Kuzmenko. Tik pred koncem prve tretjine je vodstvo na 2:0 povišal Quinton Byfield. Tudi v drugi tretjini so bili Kralji boljši tekmec. Sredi periode je zablestel prvi napad: Adrian Kempe je po lepi akciji s Kopitarjem in Kuzmenkom zadel za 3:0, slovenski kapetan pa je vpisal svojo prvo točko v letošnji končnici. Ko je tri minute pred koncem druge tretjine Danault po napaki obrambe Edmontona povišal že na 4:0, se je zdelo, da je tekma odločena.

Kopitar je na prvi tekmi letošnje končnice prispeval asistenco. FOTO: Sean M. Haffey/AFP

A Edmonton ima v svojih vrstah dva izmed najboljših igralcev sveta. Leon Draisaitl je vsega pet sekund pred drugim odmorom znižal na 1:4 in vlil upanje gostom. To se je razplamtelo na začetku zadnje tretjine, ko je Mattias Janmark v 43. minuti znižal na 2:4. Ključni trenutek za domače je sledil v 45. minuti, ko je Jake Walman prejel dvominutno kazen. Kralji so z igralcem več hitro zadeli – uspešen je bil Kevin Fiala za vodstvo s 5:2. A zgodba se tu še zdaleč ni končala.

Corey Perry je kmalu znižal na 3:5. Nato pa je tragični junak Walman storil novo napako – ob igralcu manj je plošček poslal čez ogrado in Edmontonu prislužil še eno kazen, Kralji pa so imeli minuto in pol igre petih proti trem. Presenetljivo tega niso izkoristili. Kazen je prišla slabi dve minuti pred koncem. Edmonton je potegnil vratarja Stuarta Skinnerja iz vrat in Zach Hyman je po tretji podaji Connorja McDavida na tekmi znižal na 4:5. Pritisk gostov se je stopnjeval in vsega 36 sekund kasneje je udaril še sam McDavid ter ob popolnem šoku domačih navijačev izenačil na 5:5.

Danault junak v izdihljajih tekme

Edmonton je imel v zadnji minuti celo priložnost za popoln preobrat, a je na drugi strani sledil nov šok. Phillip Danault je 42 sekund pred koncem sprožil strel z razdalje, plošček pa je, tudi z nekaj sreče, presenetil vratarja Skinnerja in končal v mreži za končnih 6:5 in nepopisno veselje v dvorani. »Želeli smo poslati sporočilo, da smo drugačna, boljša ekipa,« so po tekmi poudarjali, piše Athletic.

Los Angeles, ki je v rednem delu sezone dosegel rekordnih 31 zmag na domačem ledu, je tekmo začel odločno. FOTO: Sean M. Haffey/AFP

Anže Kopitar je na ledu preživel slabih 21 minut (20:53), v statistiko pa je ob podaji vpisal še en »bodycheck« in dobil 48 odstotkov sodniških metov. Naslednja tekma serije bo v noči na četrtek, prav tako v Los Angelesu.

Drugi izidi končnice NHL:

Na preostalih ponedeljkovih tekmah končnice je Washington po podaljšku s 3:2 premagal Montreal, odločilni zadetek pa je dosegel Aleksander Ovečkin – to je bil njegov prvi gol v podaljških končnice v karieri. Winnipeg je z 2:1 ugnal St. Louis in v seriji povedel z 2:0. Dallas pa je po podaljšku s 4:3 premagal Colorado in izid v zmagah poravnal na 1:1.