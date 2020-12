Branilec zlatega orla med tekmo prvič postal očka

Poljski smučarski skakalec, ki brani skupno zmago na novoletni turneji, je na uvodni tekmi v Oberstdorfu zasedel 15. mesto. Glede na to, kaj vse je doživel v zadnjih dneh, je še dobro, da se je sploh lahko zbral za svoj nastop na veliki napravi pod Senčno goro.»Želel bi si, da bi bile moje misli tako stabilne kot smuči. Tokrat me je prevevalo veliko izjemnih čustev. Postal sem očka in lahko smo nastopili na tekmi,« je 30-letni Poljak na družbenem omrežju facebook zapisal nad fotografiji s svojimi prostostoječimi smučmi in hčerkico, ki mu jo je ženav Novem Targu rodila med včerajšnjo uvodno serijo preizkušnje v Oberstdorfu.Da bo lahko s kolegi iz reprezentance sploh nastopil na njej, je izvedel šele včeraj zjutraj. Šele takrat so namreč nemški prireditelji sklenili, da bodo Poljakom, ki so jih po prvem pozitivnem testu na covid-19že izključili s tekme, po negativnih izvidih vseh članov ekipe na tretjem testiranju vendarle prižgali zeleno luč za štart.»Preprosto nimam pravih besed, s katerimi bi opisal, kako se zdaj počutim. Najprej sem bil malo jezen na vse, ker smo zdrsnili v to situacijo. Toda nato sem se zelo razveselil novice, da so nam kljub vsemu dovolili nastopiti na tekmi,« je izjavil Kubacki.