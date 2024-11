Celjani spet nasmejani v slovenskem derbiju

Čeprav lestvica alpske hokejske lige z Jeseničani v vrhu ter Celjani v spodnji polovici jasno razgrinja vlogo favorita gorenjskemu moštvu, so slovenski derbiji v tem tekmovanju negotovi. In tudi v drugem medsebojnem dvoboju sezone 2024/25 je bilo celjsko moštvo uspešnejše – tokrat z 2:1 (1:1, 1:0, 0:0; Prostor 3.; Jakupović 14. PP, Logar 28.).

Pred 600 gledalci so sicer gostitelji kmalu zabili vodilni gol, takrat zapravili še nekaj priložnosti za višjo prednost, toda obenem so bili tudi celjski poskusi nevarni: oba vratarja, pri jeseniškem moštvu Žan Us ter pri gostujočem finski novinec Aleksanteri Heiskanen, sta bila zelo zanesljiva.

V ključnih trenutkih pa so več zbranosti pokazali Celjani, domačim ni šlo niti v trenutkih, ko so imeli prednost dveh igralcev več na ledu. Razmerje v strelih 47:24 pa je bilo ob pogledu na končni izid v Podmežakli jeseniškemu občinstvu le v slabo tolažbo.

V hramu hokeja na Jesenicah pa je bilo živahno že pred tekmo, saj je regijska pisarna OKS pod vodstvom Braneta Jeršina organizirala okroglo mizo o tematiki podpore lokalnemu športu. Na Jesenicah je bil tako tudi Franjo Bobinac, predsednik OKS, in nam pozneje med hokejsko tekmo dejal, da so takšna srečanja zares dobrodošla ter za prihodnost športa v okolju – prav jeseniško pa se ponaša z izjemno tradicijo in s kar 130 olimpijci – dejansko pomembna.