Slab večer za Jesenice in Celje

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige gostovali pri Zell am Seeju in izgubili z 1:4 (0:0, 0:3, 1:1). Jeseničani so tekmo začeli kot tretjeuvrščeni na lestvici, Zell am See pa kot prvi s točko in tekmo več od Gorenjcev. Po prvi tretjini sta mreži ostali nedotaknjeni, v drugi pa so gostitelji trikrat zadeli prek Huberta Bergerja, Philipa Putnika in Robina Johanssona.

Gregor Koblar je po 13 sekundah zadnje tretjine zaostanek znižal na 1:3, a je jeseniško usodo v 58. minuti zapečatil Mario Altmann. Ekipi sta se sicer srečali prvič v tej sezoni, Zell am See je potrdil dobro formo in dobil še deveto od zadnjih desetih tekem, medtem ko so Jeseničani izgubili tretjič na zadnjih osmih obračunih. Jeseničani bodo naslednjo tekmo igrali v soboto, ko bodo gostili Unterland Cavaliers.

Hokejisti RST Pelleta Celja pa so izgubili v gosteh pri Rittnu z 1:7 (1:1, 0:3, 0:3). Celjani so pred tekmo z Rittnom, prvo medsebojno v tej sezoni, zasedali osmo mesto z 20 točkami, branilec naslova Ritten jih je imel ob tekmi več na petem mestu 23. Kevin Fink je slednjega popeljal v vodstvo v 12. minuti, Ahmet Jakupović pa je izid poravnal v 17. minuti.

V drugi tretjini so za 4:1 v domačo korist zadeli Michael Lang, Diego Cuglietta in Adam Giacomuzzi, v zadnji pa sta zadela še Eric Hjorth ter dvakrat Cuglietta. Za Ritten je bila to četrta zmaga v ligi na zadnjih šestih tekmah, Celje pa je izgubilo tretjič na zadnjih šestih obračunih. Celjani bodo naslednjo tekmo igrali v soboto, ko bodo gostili Val Gardeno.