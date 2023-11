Cilj na SP tudi kolajna

Pred prihajajočo sezono, ki se bo konec tedna začela v Östersundu na Švedskem, so cilje predstavili tudi v slovenski biatlonski reprezentanci. Tam odkrito napovedujejo boj za kolajno na SP, pa tudi visoke uvrstitve v pokalu narodov. V biatlonski reprezentanci A je letos deset članov. Prvo ime moške vrste ostaja Jakov Fak, v njej pa so tudi Miha Dovžan, Toni Vidmar, Alex Cisar, Lovro Planko in novinec Matic Rupnik. Manjka dolgoletni reprezentant Rok Tršan, ki pa se je podal v trenerske vode in na čelu ženske mladinske ekipe zamenjal Andrejo Mali. V ženski vrsti se je Anamariji Lampič ter Nini in Živi Klemenčič dokončno pridružila tudi mlada Lena Repinc. Vodstvo reprezentance pa poudarja, da bo bržkone priložnost dobila še katera od mladih nadarjenih deklet.

»Vesel sem, da bomo vnovič zastopani z vsemi štirimi štafetami. Naši cilji so visoki. Tako v moški kot ženski konkurenci si želimo stopničke, stopničke so tudi cilj na SP na Češkem. V točkah svetovnega pokala želimo peterico fantov in vsaj tri dekleta, v pokalu narodov pa fante do desetega mesta in dekleta do 15., da obdržimo kvote za nastop v pokalu,« je cilje razložil novi vodja panoge za biatlon Marko Dolenc.

»Lani smo videli, da so športniki napredovali in enak cilj imamo letos. Vsak med tekmovalci ima svoje cilje, trenerji pa smo naredili vse, da jih bodo lahko dosegli,« pa je povedal glavni trener Ricco Gross, ki se je konec tedna z ekipo vrnil s tritedenskih snežnih priprav v Obertilliachu. Tam je ekipa sodelovala tudi na preglednih tekmah z Avstrijci in Švicarji. »Primerjava ni povsem prava, saj so imeli Avstrijci tudi izbirne tekme in drugače tempirali formo in pripravili smuči. Na strelišču pa nam je uspevalo odlično. Anamarija je v šprintu leže zadela vse in stoje zgrešila dvakrat, kar je nekakšen cilj v tej sezoni, da ji to uspe vsaj na vsaki drugi tekmi. Dobro je šlo večini,« je še dejal Gross.

Ta se rad pohvali, da je vodstvo reprezentance storilo vse, da ekipi omogoči najboljšo možno pripravo na sezono. »Seveda si trenerji vedno želimo še več in vemo, kaj bi še nadgradili, a podpora je bila izjemna.« Še bolj pa nemški olimpijski prvak hvali ekipo: »Ta je zame kot darilo. Izredno garajo, vzdušje je dobro, če pa se težavica kje pojavi, se o tem odkrito takoj pogovorimo.«

Nove maže neznanka

Ena največjih neznank v novi sezoni bodo nove maže, saj je v skladu z evropskimi direkcijami v Evropski uniji tudi v biatlonu začela veljati prepoved uporabe fluora v mažah za smuči. Mnenja o novih mažah so različna. Del strokovnjakov je mnenja, da bodo razmere med tekmovalci zdaj še bolj izenačene, drugi so skeptični. V osnovi velja pravilo, da vsi lahko uporabljajo maže, ki so dostopne na trgu, težko pa bo preveriti, kaj kdo res uporablja. Pa tudi pri proizvodih, ki bodo dostopni na trgu, so pogoji lahko različni. »Pomembno je, da bomo imeli dostop do vseh maž pravočasno in jih lahko res testirali,« še pravi Gross.

Bolj kot maže pa ga zanima prva tekma, ki je vselej zelo pomembna: »Lani smo sezono odprli s sedmim mestom v štafeti, kar nas je poneslo. Tak uspeh ti da samozavest za naprej.«

Športni center Pokljuka pa je bogatejši za 940 metrov asfaltne rolkarske proge, center na Rudnem polju zdaj lahko priredi tudi poletno svetovno prvenstvo, želja je, da bi bilo to na Gorenjskem morda že leta 2025. Naložba je bila vredna približno 200.000 evrov. Pridobitve so veseli tudi v organizacijskem odboru tekmovanj na Pokljuki. Letos bodo decembra gostili mladinski pokal IBU, prihodnje leto pa vnovič tudi svetovni pokal. Z dograditvijo steze je center postal konkurenčen najmočnejšim centrom po svetu tudi v poletnem obdobju.