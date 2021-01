Današnjega smuka v Kitzbühelu ne bo

Avstrijski organizatorji tekme za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühelu so bili zaradi slabih vremenskih razmer, sneženja z dežjem, že v zgodnjih jutranjih urah prisiljeni odpovedani današnji smuk. Skupaj s tekmovalno žirijo Mednarodne smučarske zveze (Fis) so sporočili, da bodo do 12. ure povedali več o usodi nedeljske tekme.



Današnji smuk na Streifu so odpovedali zaradi sneženja z dežjem, slednji je bil posebej moteč v spodnjem delu proge. V nedeljo je sicer na programu superveleslalom, v petek pa je organizatorjem tekmovanja Hahnenkamm komaj uspelo izpeljati nadomestni smuk iz Wengna.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: