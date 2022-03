Deskarji končali sezono, zadnja zmaga nemškemu paru

Drugo mesto sta osvojila Avstrijca Alexander Payer in Sabine Schöffmann (Avstrija 3). Slovenske ekipe ni bilo med prijavljenimi. Tretje mesto je pripadlo Italiji 5 z Mauriziom Bormolininijem in Eliso Caffont. V malem finalu sta premagala Kanado 1 z Arnaudom Gaudetom in Megan Farrell.

V skupnem seštevku mešanih paralelnih tekem sta bila v tej sezoni najboljša Payer in Schöffmannova, ki sta med drugim dobila tudi mešano paralelno veleslalomsko tekmo v domačem Simonhöheju. Med posamezniki je bil sicer v tej sezoni svetovnega pokala v skupnem seštevku najboljši Sangho Lee. Južni Korejec je bil sicer drugi tako v veleslalomskem kot v slalomskem seštevku. Srebrni z olimpijskih iger v Pekingu Tim Mastnak je bil skupno peti, Žan Košir 14., Rok Marguč pa 35.

V paralelni veleslalomski razvrstitvi je bil najboljši Nemec Stefan Baumeister. Od Slovencev je bil najvišje Mastnak na tretjem mestu, Košir je končal na 15., Marguč pa 33. mestu. V slalomskem seštevku je slavil Avstrijec Andreas Prommegger, od Slovencev pa je bil Košir 15., Mastnak 23., Marguč pa 38.

Med ženskami je v skupnem seštevku slavila Nemka Ramona Theresia Hofmeister, ki je bila najboljša tudi v paralelnem veleslalomu. Od Slovenk je točke svetovnega pokala prejela le Gloria Kotnik, ki je bila skupno 31. Dobitnica bronaste kolajne na OI v Pekingu je v veleslalomu končala kot 27., v slalomu pa kot 40. deskarka. Slalomski seštevek je sicer pripadel Švicarki Julie Zogg.