Dobil potrditev, da je to, v kar verjame in čuti, še vedno možno

Dodatno samozavest je 35-letni slovenski reprezentant Jakov Fak dobil 11. januarja na tekmi v Ruhpoldingu, kjer je s tretjim mestom na 20-kilometrski tekmi osvojil svoje 27. stopničke v svetovnem pokalu.

»Zame je bil to lep dan in potrditev, da se še vedno da. Zadnjih nekaj let sem bil z več strani že kar nekako odpisan, zdaj pa sem dobil potrditev, da je to, kar verjamem in čutim, še vedno možno,« je ob robu sklepnih priprav na SP na Pokljuki medijem povedal Fak.

Tekmovalec je dolgo čakal na nov velik uspeh, a, kot pravi, nikoli ni obupal: »Po tako dolgem času veš, kako se na tekmi počutiš in kaj zmoreš. Ko gledaš izide tekem, imamo pet ali več delov, kjer čas izgubljaš ali pridobivaš. Vseskozi je analiza kazala, da imam prostor prostor za napredek in preboj med najboljše.«

A matematična analiza dosežkov je le eden od delov športa in kot pravi Fak, nikakor ni enostavno, ko želenih dosežkov ni: »So stvari, na katere lahko vplivaš, in take, na katere vpliva nimaš. Za posameznika je zelo težko, če vložiš toliko truda in izidov ni.«

»Marsikdo bi vzel smuči in šel drugam. Pa ne le letos, tudi lani in kakšno sezono prej. A vem, da mi je bog podaril nekaj, kar mi daje moč, da vztrajam, da vidim svoj potencial in verjamem vase. Vesel sem, da potem to lahko tudi pokažem,« je bil zadnjega uspeha vesel tekmovalec, ki ima v vitrinah s SP že dve zlati kolajni.

Ne želi napovedovati kolajne

Zaradi novih stopničk pa vseeno noče odkrito napovedati boja za nova odličja na bližnjem SP: »Nisem si postavil takšnih ciljev. Drugače bi bilo, če bi bil v sezoni že petkrat na stopničkah, če bi imel niz dobrih dosežkov. Tako pa zame velja, da moram ostati zbran na svoj nastop. Potem pa bomo videli.«

Tudi v zvezi z izborom disciplin Fak noče izpostavljati nobene, čeprav bi mu glede na vse izkušnje morale biti pisane na kožo tekme s čim več streljanji.

»Več streljanj je res bolj optimalnih. Je pa na štirih streljanjih priložnost večja le, če si zbran. A ti izračuni niso tako enostavni, saj je tudi več možnosti za napake. V vrhunskem športu se ni moč izogniti vsem tveganjem. Vse to je del našega športa. Sam si želim biti le zdrav in čim bolje tekmovati,« dodaja.

Tudi v sprintu se Fak ne predaja: »Letos še nisem pokazal vsega, kar zmorem in si želim. Verjamem, da bo prišla tekma, ki jo bom opravil 100-odstotno, in če bo tek optimalen, bo slika za sprint in zasledovanje popolnoma drugačna. Tudi izhodišče za zasledovanje je še kako pomembno.«

O tekmovališču v Oberhofu, ki je vsaj v tradicionalnem januarskem terminu znano po težkih razmerah na strelišču, pogosto tudi po težavah z meglo, je dejal, da mu je všeč.

»Načeloma mi je vsako prizorišče všeč. Bistvo je, da si najbolj optimalen, ko pride tvoja minuta za start. To pa variira. Ko imaš niz dobrih nastopov, imaš samozavest in to obdržiš. Če pogledamo danes, kaj dela Johannes Thingnes Boe, si ne znate predstavljati, kakšna prednost je, ko ve, da v enem krogu lahko nadoknadi en zgrešen strel,« je še dejal Fak.

Recept je za Faka torej popolnoma enostaven. Optimalen nastop in kanček sreče, vse to pa mora uresničiti prav na dan dobre dnevne forme na eni od tekem na vzhodu Nemčije.