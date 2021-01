Razočarana Ema Klinec brez krstne zmage na Ljubnem

Sara Takanaši je zasedla četrto mesto. FOTO:

Jure Makovec/AFP

Več, kot je pričakovala

Samo 1,4 točke je zmanjkalo, vodilni po prvi seriji tekme smučarskih skakalk na Ljubnem, za prvo zmago v svetovnem pokalu. Premagala jo je novinka v karavani Norvežankaje osvojila 10. mesto, potem ko ga je polomila v prvem skoku (17.), takoj za njo je bilaje bila 24. Klinčeva je devetnajstič stala na zmagovalnem odru, ampak na najvišji stopnički še ni bila. Tretja je bila mlada AvstrijkaSlovenke Ljubno zapuščajo dobre volje, saj so včeraj prvič zmagale na ekipni tekmi . Prekratke za nastop v finalu so bileinV svetovnem pokalu po treh tekmah vodi Kramerjeva pred Saro Takanaši, ki je bila danes četrta, tretja je Križnarjeva. V pokalu narodov pa je Slovenija najboljša. Ostaja pa pri dveh posamičnih zmagah.»V dosedanji karieri sem prehodila kar težko pot, tudi zaradi poškodb, zdaj sem prišla v pravo formo. Imamo super ekipo in sposobnega trenerja (; op. p.), da lahko dosegamo takšne rezultate. Breme ni bilo preveliko, to je bila moja prva tekma. Vse sem naredila za to, da bi ubranila zmago. Ni se izšlo. Treba je iti korak za korakom. Navsezadnje je drugo mesto več kot odlično, pred Ljubnim tega nisem mogla pričakovati. Bila sem nesigurna, nisem vedela, kaj pomenijo moji skoki na treningih. Čestitke organizatorjem, ki so v tem dežju pripravili skakalnico,« je za TV Slovenija povedala Klinčeva.Naslednji tekmi bosta prihodnji konec tedna v Titisee-Neustadtu.