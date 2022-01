Ema Klinec po vsega eni seriji tretja v Willingenu

Kljub le 28 tekmovalkam na štartni listi se je prva serija tekme za svetovni pokal v Willingenu pričakovano močno zavlekla. Zaradi težav z vetrom so odpovedali poskusno serijo, tudi prva se je začela z manjšo zamudo in odgovorni so jo večkrat prekinili v čakanju na vsaj nekajsekundno izboljšanje vremenskih razmer.

Vodilna v svetovnem pokalu smučark skakalk, Marita Kramer, je po živčni vojni na koncu zmagala tudi na sobotni preizkušnji, za 3,1 točke je premagala Nemko Katharino Althaus, tretje mesto pa je zasedla Ema Klinec, ki je kljub najdaljšemu skoku prve serije (127 metrov) za zmagovalko zaostala 8,2 točke.

Kramerjeva je denimo pristala pri 3,5 metra krajši razdalji, a je imela precej slabše vetrovne razmere od Althausove in Klinčeve. To so za Emo Klinec četrte posamične stopničke v sezoni, v petek je bila tudi del zmagovite slovenske mešane ekipe. Njen uspeh so za prevzem vodstva v pokalu narodov dopolnile Nika Križnar s 5., Urša Bogataj s 7., Nika Prevc z 11. in Špela Rogelj z 18. mestom. Jerneja Brecl je bila diskvalificirana.

V nedeljo bo v Willingenu še druga posamična tekma.