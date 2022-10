Eva Urevc prevzela štafetno palico iz rok Anamarije Lampič

Največ Eva Urevc pričakuje od nastopov v šprintih. Poleg domačega svetovnega prvenstva v Planici si želi visoko tudi v skupnem seštevku šprintov v svetovnem pokalu. Prav s šprintoma v klasični tehniki v finski Ruki se bo 25. novembra začela nova sezona 2022/23, ki bo imela vrhunec med 21. februarja in 5. marcem na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Planici, pred tem pa bo potekala še tradicionalna novoletna turneja.

V prvi slovenski ekipi so poleg Urevčeve še Anja Mandeljc, Neža Žerjav in Anita Klemenčič ter prvi tekač moške zasedbe Miha Šimenc, Vili Črv in Miha Ličef.

»Zavedam se, da imam talent, da sem dobro pripravljena, to se je pokazalo že poleti, ko sem dobro tekmovala in premagovala tudi tekmovalke, ki so pozimi na zmagovalnem odru. Seveda je razlika med rolkami in smučkami, ampak zagotovo se bom potrudila, da bom vse, kar znam, pokazala tudi pozimi,« je pojasnila Urevčeva po treningu na avstrijskem ledeniku Dachstein.

Izpostavila je tudi pozitivne spremembe v vodstvu ekipe in servisu. Novi glavni trener slovenske ekipe je Norvežan Ola Vigen Hattestad, ki je bil pred leti že pomočnik trenerja. To vlogo ima sedaj Nejc Brodar, ki je pred tem nekaj sezon vodil ekipo. Vodja panoge je od 16. maja Vesna Fabjan, bronasta na olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju.

Vodja servisa je postal Matic Gracer. Pred tem je deloval tudi na Kitajskem, kjer je dobil možnost, da je sodeloval z norveško ekipo in se lahko kot eden redkih tujcev seznanil z delovanjem njihovega laboratorija za maže. Kot svojo veliko prednost je domačin iz Kranjske Gore izpostavil tudi veliko poznavanje prizorišča SP prihodnje leto.

SP v Oslu za Hattestada velik motiv, a obenem tudi velik pritisk

»Z Olo dobro sodelujeva, naredila sem velik napredek. To je treba prenesti na tekme, ne bojim se, da mi letos ne bi uspelo. Veselim se tekme v Planici, vendar pa bodo zame pomembne tudi druge tekme, saj si želim visoko v šprintih tudi skupno v svetovnem pokalu,« je dodala Urevčeva.

Hattestad, nekdanji olimpijski prvak v šprintu ter življenjski sopotnik nekdanje uspešne slovenske tekačice Katje Višnar, je imel priložnost, da je tekmoval na domačem prvenstvu v Oslu leta 2011.

»Zame je bilo SP v Oslu velika motivacija, a obenem tudi velik pritisk zaradi velike medijske pozornosti, pa tudi ostale javnosti. Za Norvežane je bil to zelo pomemben dogodek. Pričakujem, da bo podobno tudi v Planici za Slovenijo. Najprej lahko izpostavim, da se je treba osredotočiti na samo tekmo, na svoje delo, drugo pa naj na nastop vpliva le pozitivno,« je dejal novi vodja slovenske vrste.

Šimenc s prejšnjo sezono, ki je sledila težavam s hrbtom in operaciji, ni bil zadovoljen.

»Pričakoval sem, da se bom po premoru lažje vrnil na tekme. Imel sem nekaj tekem v karieri, na katere se lahko oprem, bil sem tudi v polfinalih, in na tem gradim v letošnji zimi. Ola je nazaj v ekipi, to je bila zame odlična novica. Dobro se ujameva, tudi z Brodarjem, zame sta najboljša trenerska ekipa,« je svoje občutke strnil Šimenc in izpostavil, da z rednimi vajami in sodelovanjem s strokovnjaki sedaj nima več težav s hrbtom.