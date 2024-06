Floridčani po ruskih taktih napredovali do končne bitke za Stanleyjev pokal

Sam Bennett in Vladimir Tarasenko sta dosegla zadetka za Floride, ki se je po zmagi nad New York Rangers z 2:1 drugo zaporedno sezono uvrstila v veliki finale NHL. V boj za Stanleyjev pokal se je Florida uvrstila s 4:2 v zmagah v finalu vzhodne konference.

Bennett je zadel 50 sekund pred koncem prve tretjine, Rus Tarasenko pa v deseti minuti zadnjega dela igre. Ruski vratar Sergej Bobrovski pa je za Floridčane ubranil 22 strelov gostov.

Florida se bo za naslov pomerila s prvakom zahodne konference, kjer bo dvoboj odločen po šesti ali sedmi tekmi med Edmontonom in Dallasasom. Kanadčani namreč vodijo s 3:2, serija pa se bo v Edmontonu nadaljevala v noči na ponedeljek po slovenskem času.

Hokejisti s Floride so izgubili proti Vegas Golden Knights v lanskem finalu Stanleyjevega pokala, leta 1996 pa jih je pometel Colorado v njihovi prvi prejšnji seriji za naslov prvaka NHL.

Rangers, ki so imeli najboljši izkupiček v rednem delu lige, so drugič v treh sezonah izgubili v konferenčnem finalu, potem ko jih je leta 2022 izločila Tampa. Florida je na četrti in peti tekmi zmagala s 3:2, s čimer je prevzela vodstvo v seriji in si ustvarila priložnost za vrnitev v finale Stanleyjevega pokala.

Bennett je za vodstvo udaril prek rokavice ruskega vratarja Rangers Igorja Šesterkina v zgornji desni sprednji kot in s svojim četrtim golom v seriji in šestim v končnici poskrbel za vodstvo domačih. Tarasenko je bil uspešen za vodstvo z 2:0. Dvaintridesetletni ruski desni krilni igralec, ki je St. Louisu leta 2019 pomagal osvojiti Stanleyjev pokal, je sprejel podajo finskega centra Antona Lundella, plošček pa je šel mimo dveh branilcev gostov v skrajni rob vrat.

Tudi za ekipo iz New Yorka je zadel Rus, Artemi Panarin je gol prispeval po samostojni akciji minuto in 40 sekund do konca tretje tretjine, nato pa gostje s hokejistom več na ledu niso več uspeli zadeti za izenačenje na tekmi.

Rangers niso prišli v finale Stanleyjevega pokala vse od poraza proti Los Angelesu slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja leta 2014. Nazadnje so pokal dvignili leta 1994.