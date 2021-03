Globus znova J. T. Bøju, Fak za konec sedmi

Jakov Fak je osvojil sedmo mesto. FOTO: Michal Cizek/AFP

Zmagovalec tekme je bil Simon Desthieux. FOTO: Michal Cizek/AFP

Norvežan(+17,5/3) je s tretjim mestom na zadnji tekmi biatlonskega svetovnega pokala v Östersundu ubranil vodstvo v skupnem seštevku in tretjič zapovrstjo osvojil veliki kristalni globus.Zmago je na 15 km s skupinskim štartom slavil Francoz, edini slovenski predstavnikpa je sezono sklenil s sedmim mestom.Pred zadnjo tekmo sezone je bilo največje vprašanje, kdo bo zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala.je imel pred rojakomštiri točke naskoka, kar je obetalo ogorčen dvoboj za veliki kristalni globus.Bolje je začel Laegreid, ki je na prvem strelskem postanku zadel vse tarče, mlajši od bratov Boe pa je moral v kazenski krog. Nato je bil do konca bolj natančen Bø, ki je bolje streljal predvsem stoje in še tretjič zapovrstjo osvojil skupno zmago. Preizkušnjo je sicer končal na tretjem mestu, Laegreid (+48,4/4) pa je bil osmi.Drugi je bil Rus(+8,9/2), drugo posamično zmago v karieri pa je slavil Desthieux, ki je prav tako zgrešil dvakrat. Prvič je bil na vrhu stopničk pred dvema tednoma v češkem Novem Mestu.Fak je zadnjo tekmo sezone končal na sedmem mestu s 44,3 sekunde zaostanka. Na strelišču je bil eden od petih najuspešnejših z le dvema zgrešenima streloma. Na tekmi je sicer pihalo manj kot na ženski dve uri prej.Fak je sezono sklenil na 11. mestu v skupnem seštevku s 693 točkami. Najboljši je bil Johannes T. Bø s 1052 točkami, 13 manj jih je osvojil Laegreid. Tretje mesto je osvojil Francoz(930 točk).