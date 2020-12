Hirscher se ne namerava vrniti

Nekdanji avstrijski smučarski zvezdnikje zanikal možnost, da se še kdaj vrne iz športnega pokoja.31-letni Avstrijec, ki je v svoji bogati karieri med drugim zmagal na 67 tekmah svetovnega pokala, osvojil osem zaporednih velikih kristalnih globusov in tri olimpijska odličja, je moral na vprašanja o vrnitvi v beli cirkus odgovarjati po objavi posnetka tekmovalnega treninga, ko je v Reiteralmu v Avstriji treniral med količki v tekmovalnem dresu, zaradi česar je sprožil številna ugibanja o morebitni vrnitvi.»Niti najmanjše možnosti ni, da bi se vrnil. Obenem me to ne veseli,« je Hirscher vse skupaj zanikal v pogovoru za ServusTV. Dodal je, da se je želel le preizkusiti na strmini in priklicati stare občutke za vožnjo po snegu.Po poročanju avstrijskih medijev je pustil dober vtis in tudi sam je priznal, da se bo večkrat podal na sneg v tekmovalnem dresu, a le da zadosti svojim potrebam, so zapisali pri Api.Veseli ga, ker ni več v vsakodnevnem trenažnem procesu in da lahko zdaj smuča le takrat, ko si tega želi. Hirscher več prostega časa preživi na motociklu, ki je njegova velika strast. Poklicno pa se bo v naslednjem letu preizkusil kot soustanovitelj podjetja za smučarska oblačila.Trening na smučeh in objava posnetka pa sta bila za novo poklicno usmeritev očitno zelo dobra reklama.