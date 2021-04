Hrgota izbral reprezentanco za novo skakalno sezono

Znana imena skakalcev in skakalk

Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih, moški A: glavni trener Robert Hrgota, pomočnika Gašper Berlot, Gašper Vodan, svetovalec Jani Grilc; skakalci: Anže Lanišek, Mengeš, Bor Pavlovčič, Rateče Planica, Domen Prevc, Triglav Kranj, Peter Prevc, Triglav Kranj, Žiga Jelar, Triglav Kranj, Timi Zajc, Ljubno BTC, Tilen Bartol, Sam Ihan; pridružen Cene Prevc, Triglav Kranj; ženske A: glavni trener Zoran Zupančič, pomočnik Anže Lavtižar; skakalke: Urša Bogataj, Ilirija, Jerneja Brecl, Mislinja, Ema Klinec, Žiri, Katra Komar, Bohinj, Nika Križnar, Žiri, Špela Rogelj, Ilirija.

Odbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo je sprejel sklepe in predloge za sestavo reprezentanc za sezono 2021/22. Ekipe mora potrditi še zbor, katerega seja je predvidena naslednji mesec. Pridruženi član A-reprezentance je tudi, ki pa bo treniral z B-reprezentanco.»Na podlagi predloga odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo je Cene Prevc pridruženi član A-reprezentance, a trenažni proces opravlja z B-reprezentanco. Zaradi tega ni bil naveden na seznamu,« so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, ki še naprej zaupa obema trenerjema reprezentancin