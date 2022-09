Ilka Štuhec vse bolj uživa v smučanju

Približuje se začetek sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju, v kateri bodo prve preizkušnje za ženske ženske v hitrih disciplinah na sporedu mesec dni prej kot običajno. Prva smukaška preizkušnja je na vrsti že v začetku novembra pod Matterhornom. Na novo sezono je pripravljena tudi Ilka Štuhec, ki si znova želi na smukaški vrh.

Kljub neuresničenim načrtom na zadnjih olimpijskih igrah na Kitajskem in poškodbah, s katerimi se je soočala v karieri, 31-letna Mariborčanka meri visoko. Sezono bo začela že 5. novembra na novi progi, dolgi kar štiri kilometre, s štartom v švicarskem Zermattu in ciljem v Cervinii v Italiji.

Njena ekipa je sicer pogled za prihodnjo sezono umerila proti svetovnemu prvenstvu v Meribelu, na katerem bo kot zmagovalka dveh naslovov svetovne smukaške prvakinje načrtovala vrhunske uvrstitve. V njenem štabu so po koncu minule sezone sledile velike spremembe. Med drugim je zamenjala proizvajalca smuči, švicarsko hišo Stöckli je zamenjala za avstrijskega proizvajalca Kästle.

Tudi v prihodnji sezoni se bo usmerila predvsem v smuk. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

Z novimi smučmi je zadovoljna. »Občutki so zelo dobri. Začela sem pridobivati na samozavesti, bolj uživam v smučanju, seveda je treba biti tudi hiter, na tem vedno delamo, sem zelo zadovoljna s smučmi, tudi podpora je zelo dobra,« je današnji novinarski konferenci v Mariboru dejala Štuhčeva.

Glavna trenerka je mama Darja

Štuhčeva se je razšla tudi s švicarskim trenerjem Stefanom Abplanalpom. Mesto glavne trenerke v ekipi Ilke Štuhec je prevzela njena mama Darja Črnko, ki ob tem opravlja še naloge vodje ekipe, kot pomočnik glavne trenerke se je ekipi pridružil Ljubljančan Marko Vukičević. Ta je v zadnji sezoni tudi sam tekmoval, sicer pod srbsko zastavo.

»Ilkino smučanje je na višji ravni kot lani Še vedno so nihanja, a doslej smo naredili to, kar smo načrtovali, gremo proti vrhunski ravni. Ilka je znova prava na smučeh, njena telesna govorica je obetavna, na prejšnjih smučeh ni bilo soglasja med njimi in Ilko, kar je bil tudi glavni razlog, ki je pripeljal do zamenjave,« je ocenila Darja Črnko. Serviserja, Avstrijca Rolanda Schneebergerja, je priskrbel novi opremljevalec smuči, na katerega je prešla tudi češka zvezdnica Ester Ledecka. Za fizioterapijo v ekipi še naprej skrbi Tina Kobale.

Ekipa Ilke Štuhec se je pred kratkim vrnila iz več tedenskih priprav v Argentini in Čilu, kmalu pa sledi zadnji pripravljalni sklop na evropskih ledenikih pred prvo tekmo. Pred tem smučarko čaka še deset dni kondicijskih priprav doma. »Nostalgično se je bilo vrniti v Južno Ameriko. Bilo je res super. Sem zelo vesela, da smo imeli to možnost, ki smo jo tudi izkoristili, kamp je bil dolg 42 dni, delala sem dobro, uživala sem pri vsem skupaj, je minilo hitro,« je o pripravah dejala Štuhčeva.

Novega tekmovanja pod Matterhornom ne pričakuje z velikim navdušenjem: »Vsekakor gre za nekaj novega, drugačnega, zanimivega. Ne vem pa, če bi lahko rekla, da sem ravno hudo navdušena. Novembrske razmere na ledeniku so lahko zelo muhaste. Zaradi nove tekme nismo spremenili programa priprav, nato sledi mesec premora do novih tekem.«

Štuhčeva se bo v prihodnji sezoni usmerila predvsem v smuk, štartala bo tudi na kakšnem od superveleslalomov. Veleslalom, ki ga sicer trenira, pa ni na prednostnem seznamu smukaške šampionke.