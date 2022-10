Iz državnega proračuna za šport skoraj 33 milijonov evrov

Direktorat za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je danes na Olimpijski komite Slovenije in državni strokovni svet poslal dopolnitev letnega programa športa, po katerem se sofinancira šport iz državnega proračuna. Za letos bo na voljo več sredstev, skoraj 33 milijonov evrov. Skupno se bo na voljo 32,765 milijona evrov, od tega 24,3 milijona za programske in razvojne naloge in 8,455 milijona za športno infrastrukturo. Dodatni denar bo namenjen predvsem za velika tekmovanja pri nas.

Po sklepu vlade se bo za plačilo kotizacije, garancije za izvedbo letošnjega svetovnega prvenstva v odbojki za moške v Sloveniji, dodatno zagotovilo tri milijone evrov, za nagrade vrhunskih športnikov in trenerjev dodatno 1,362 milijona, za izgradnjo ogrevalne steze ob atletskem stadionu v Mariboru pa 10.000 evrov. Zavodu za šport Planica bo na voljo 406.721 evrov za ureditev okolice v nordijskem centru Planica, dodatno za sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev pa milijon evrov. OKS in državni strokovni svet sta po zakonu zadolžena, da podata mnenje o predlaganem letnem programu športa.