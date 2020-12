Kadar ni v finalu, zase reče, da je turist

V Planici je poletel 220 metrov daleč

Kot peti si je mesto v slovenski ekipi za 69. novoletno turnejo v smučarskih skokih, ki se bo v ponedeljek začela v Oberstdorfu, prislužil, ki je v minulih dveh tednih večkrat dobil potrditev dobrega dela v poletnem pripravljalnem obdobju. Potem ko je kot predskakalec prikazal več lepih poletov na svetovnem prvenstvu v Planici in je nato v kvalifikacijah za prvo preizkušnjo v Engelbergu prijetno presenetil s šestim mestom, se je na drugi tamkajšnji tekmi izkazal z desetim mestom.»V skokih, zlasti v zraku, sem naredil premik naprej in začel (še) bolj uživati. Na turneji si želim nadaljevati v takšnem slogu,« si je zaželel 24-letni skakalec iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki je bil – ko je potegnil črto – z doseženim prejšnji konec tedna v Švici zadovoljen. Ko se je spomnil ponesrečenega skoka na prvi tekmi v Engelbergu, na kateri je pristal na 37. mestu, pa se je le nasmehnil.»Še vedno se smejim samemu sebi, da se mi po toliko letih v svetovnem pokalu še zmeraj zgodi, da dobim v prvi seriji velike oči in nato ne skočim tako, kot znam. V hipu se mi porušijo občutki in potem namesto z nogami odskočim s trupom, s takšno napako pa med elito seveda ne moreš računati na preboj v finale,« je pojasnil srednji od bratov Prevc.Med nedavnim svetovnim prvenstvom v Planici si je kot predtekmovalec izdatno okrepil samozavest. »Sploh prvič mi je na letalnici uspe(va)lo, da sem dejansko letel. V prejšnjih letih sem namreč na velikankah ostajal za smučmi in posledično bolj kot ne le padal,« je razkril Cene, čigar najdaljši polet na letalnici bratov Gorišek je pred dvema tednoma meril 220 metrov.Kot je pristavil, v slovenskih skokih vlada zelo zdrava konkurenca. »Zaradi tega bi bil že zelo vesel, če bi ostal v reprezentanci čim dlje. Glede na moje pretekle izkušnje z novoletno turnejo pa bi bil zame že to, da bi jo oddelal do konca, velik korak naprej,« je povedal član kranjskega Triglava, ki na sleherni tekmi meri med najboljšo trideseterico. »Če mi to ne uspe, zase rečem, da sem le turist,« je poudaril Cene, ki se trudi predvsem, da bi ostal sproščen.Glede skakalnic na novoletni turneji je dodal, da takrat, ko skačeš dobro, nobena naprava ni slaba. »Sicer pa imam najboljšo uvrstitev iz Oberstdorfa (8. mesto iz leta 2016), lepe spomine imam tudi iz Garmisch-Partenkirchna (24. leta 2017), Innsbruck je svojevrstna 'pručka' (36. leta 2020), v Bischofshofnu (22. leta 2020) pa imaš na dolgem naletu čas za kavico,« se je še pošalil član slovenske reprezentance B, ki je na sredinem državnem prvenstvu v Planici na posamični tekmi zasedel šesto mesto, na moštveni pa je prispeval velik delež k zmagoslavju prve ekipe Triglava, za katero sta skakala še njegova bratainter