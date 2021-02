Kolajna cilj tako skakalnega kot tudi tekaškega tabora

Peter Prevc v boj za mesto v ekipi

Bor Pavlovčič je že večkrat v tej sezoni presenetil ugledne tekmece. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Peter Prevc, nekoč najboljši skakalec na svetu, bo v Oberstdorfu posebej motiviran. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Komaj se je dobro spustil zastor nad svetovni prvenstvi doma v biatlonu ter v Cortini d'Ampezzo med karavano alpskega smučanja, že se bo jutri v Oberstdorfu na Bavarskem začelo prvenstvo v klasičnih oz. nordijskih smučarskih panogah. Slovenska vrsta tako med skakalci in skakalkami kot tudi v tekaškem taboru, zlasti pri, ne skriva visokih ciljev.Poleg te dvojice, ki je pred kratkim razveselila domače poznavalce in privržence z zmago v ekipnem šprintu na Švedskem, bodo za slovensko tekaško reprezentanco v Oberstdorfu nastopili šeJasno, da bo pod najvidnejšim drobnogledom Anamarija, sicer vodilna v šprinterski razvrstitvi svetovnega pokala. Na prizorišču je že od četrtka, januarja je prav na tej progi prestala tudi posebne priprave. »Cilj je vsekakor kolajna. Ali jo imaš ali je nimaš. Ta kolajna šteje. Naredila bom vse, da pridem vsaj v finale, če ne na stopničke. Vem, česa sem sposobna, kaj sem v tej sezoni že vse naredila. Moram ostati mirna na tekmi. V teh razmerah moraš biti nežen s snegom in biti pozoren na korak, ne na moč,« je poudarila najboljša športnica lanskega leta pri nas.Glavni trenerpa je podobno kot stanovski kolegi pri drugih reprezentancah v teh dneh predvsem pozoren na visoke temperature in temu primerno prav posebne razmere na progi, na katero bo morala biti pozorna tako tekmovalna srenja kot tudi zasedba serviserjev., glavni trener pri skakalcih, je zadovoljen s sklepnimi pripravami, javno je razkril, da je cilj moške vrste ena kolajna ter da se že prav veseli prvenstva. Sicer pa sta sodeč po zadnjih dosežkih udarna slovenska kandidata za visoke uvrstitve, predvsem slednji je že večkrat prav presenetil ugledne tekmece.»Cilj mi je popraviti napake, ki sem jih naredil na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici. Menim, da mi bo srednja skakalnica bolj ustrezala, odskok imam dober, zato morda malce raje skačem na srednji skakalnici,« je dejal na spletni novinarski konferenci, med katero je Lanišek poudaril: »Vsi vemo, kaj šteje na svetovnih prvenstvih. Cilj je definitivno kolajna. A meni je pomembno, da je zgodba celostna, da se najprej zberem za svoj skok, to potem prinaša rezultate in videli bomo, kam nas bo to potem pripeljalo.«»Na prvenstvu bodo slovenske barve branili šein najbolj izkušeni med njimi –. Nisem še prav pogosto na izhodišču, ko se moram boriti za mesto na tekmi. Sicer si najprej želim uvrstitev v ekipo za tekmo, sicer bom že preveč dni prost,« je dejal nekoč najboljši skakalec na svetu.