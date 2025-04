Vstopnice za ogled slovenskih asov v prodaji

Od danes, 8. aprila, so vstopnice za zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 na voljo v prosti prodaji, so sporočili organizatorji, kakor so povzeli pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) v svojem pregledu aktivnosti športnikov. Približno deset mesecev nas še loči od začetka iger (6.–22. februar 2026), zanimanje pa je že veliko.

Prva faza prodaje, ki je zahtevala predhodno registracijo in se je začela februarja, je po navedbah organizatorjev že presegla 600.000 prodanih vstopnic od skupno 1,6 milijona, kolikor jih je na voljo za 116 končnih odločitev. Največ zanimanja so poleg domačinov Italijanov pokazali Nemci, Američani, Britanci in Švicarji, prevladuje pa starostna skupina od 25 do 44 let. Edina uradna pot za nakup vstopnic je uradna spletna stran.

Cene od 30 do skoraj 3000 evrov

Cenovni razpon vstopnic je precejšen. Najcenejše so na voljo že za 30 evrov, kar omogoča ogled tekem predtekmovanja v hokeju na ledu. Za najprestižnejše dogodke pa bo treba seči globlje v žep. Najdražje so pričakovano vstopnice za sklepno slovesnost v Veroni, kjer cene v najboljši kategoriji dosežejo 2900 evrov.

Tudi finale moškega hokejskega turnirja ne bo poceni; najcenejše vstopnice zanj stanejo 450 evrov, najdražje pa 1400 evrov. Dostopnejše so vstopnice za nekatere druge zimske športe – ogled odločitev za medalje v sankanju je mogoč že za 75 evrov, v nordijski kombinaciji za 40 evrov, v najcenejši kategoriji pa si je moč ogledati tudi biatlon ali smučarski tek za okoli 50 evrov.

Med najbolj iskanimi vstopnicami v prvi fazi prodaje so bile poleg hokeja in umetnostnega drsanja tudi tiste za biatlon in smučarski tek. Biatlonska tekmovanja bo tradicionalno gostila arena v Anterselvi/Antholzu, ki lahko sprejme 16.000 gledalcev (zmogljivost so zaradi logistike celo nekoliko zmanjšali v primerjavi s tekmami svetovnega pokala).

Cene vstopnic za biatlon se gibljejo med 50 evri za stojišča ob progi in 200 evri za sedeže na tribuni stadiona. Prodaja poteka po načelu »kdor prej pride, prej melje«. Posameznik lahko kupi največ 25 vstopnic za celotne igre, pri čemer velja omejitev desetih vstopnic na posamezni dogodek.

Vstopnice so personalizirane, torej izdane na ime kupca. Zaradi tega bo od decembra letos na voljo posebna spletna platforma za morebitno preprodajo oziroma uradno spremembo imena na vstopnici.

Potencialne obiskovalce velja opozoriti tudi na specifiko iger Milano Cortina 2026 – veliko razpršenost prizorišč. Razdalja med glavnima središčema, Milanom in Cortino d'Ampezzo, znaša več kot 400 kilometrov, tekmovanja pa bodo potekala tudi v drugih krajih (npr. biatlon v Anterselvi, deskanje v Livignu). To pomeni, da si bodo morali obiskovalci, ki želijo spremljati več različnih športov, skrbno načrtovati potovanja med prizorišči, kar prinaša dodatne logistične in finančne izzive.