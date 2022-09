Lanišek skočil na stopničke v Avstriji

Kos tik pod zmagovalnim odrom

Lovro Kos (140,5 m in 137 m) je bil tudi na drugi tekmi za celinski pokal v Klingenthalu najboljši Slovenec. Tokrat je zasedel četrto mesto. Pred Norvežanoma Sondrejem Ringnom (138 m in 140 m) in Andersom Fannemelom (145,5 m in 138 m) je zmagal Avstrijec Michael Hayböck (140 m in 139,5 m). Domen Prevc (137,5 m in 135,5 m) je bil deveti, tik pred Žakom Moglom (137 m in 135,5 m), točke pa sta od naših s 14. oziroma 26. mestom osvojila tudi Maksim Bartolj (137 m in 133 m) in Matija Vidic (131 m in 125,5 m). Rok Oblak (33.) in Gorazd Završnik (56.) se nista uvrstila v finale.