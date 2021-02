Lanišek vrgel rokavico izziva Granerudu

Rezultati kvalifikacij v Oberstdorfu (HS-106):

1. Granerud (Nor) 144,2 (105.5), 2. Lanišek (Slo) 137,4 (103), 3. Kraft (Avs) 134,4 (101.5), 4. Tande (Nor) 133,6 (102.5), 5. J. Sato (Jap) 131,8 (104.5), 6. Stoch (Pol) 131,6 (101), 20. C. Prevc 120,5 (96.5), 27. Jelar 116,4 (94), 31. Pavlovčič (vsi Slo) 115,6 (93.5).

Domžalski skakalni asseje odlično odrezal v kvalifikacijah za jutrišnjo posamično tekmo na srednji napravi na 53. nordijskem SP v Oberstdorfu. Z imenitnim skokom, dolgim 103 metre, je osvojil odlično drugo mesto.»Žaba«, kakor pravzaprav vsi kličejo 24-letnega člana SSK Mengeš, je zaostal le za norveškim zvezdnikom, ki je pristal pri 105,5 metra. Razlika med njima je znašala 6,8 točke. Tretje mesto si je priskočil avstrijski šampion(101,5 m), ki so ga od Laniška ločile tri točke.Skozi kvalifikacijsko sito so se prebili tudi preostali trije slovenski smučarski skakalci.je s 96,5 metra zasedel 20. mesto,(94 m) je izvlekel 27. mesto,(93,5 m) pa 31. mesto.Nemški prireditelji bodo jutri zeleno luč za začetek tekme na 106-metrske skakalnice pod Senčno goro prižgali ob 16.30.