Lisičke znova na Gorenjskem

Prireditelji 58. Zlate lisice v Mariboru so sporočili, da bosta ženski tekmi v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal v alpskem smučanju 8. in 9. januarja prihodnje leto v Kranjski Gori.

»Obveščamo vas, da bosta tekmovanji za svetovni pokal, ki sta predvideni 8. in 9. januarja 2022 v Mariboru, v enakih terminih v Kranjski Gori,« je mariborskim prirediteljem sporočila Mednarodna smučarska zveza (Fis).

Ob tem kaže omeniti, da štajerska prestolnica že tretje leto po vrsti zavoljo nezadostne debeline snežne podlage in pomanjkanja snega ne bo gostila tekme za svetovni pokal.