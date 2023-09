Malysz: Videli smo, kaj se je zgodilo v Sloveniji, toda ...

Katastrofalne poplave so pred kratkim prizadejale tudi Vislo, rojstni kraj Adama Malysza. Kakor je zaupal nekdanji poljski zvezdnik smučarskih skokov, je voda z muljem uničila tudi lep del njegovega zasebnega muzeja. Nekatere stvari so lahko še rešili, številnih kosov opreme, s katero je dosegel odmevne uspehe, pa na žalost ne.

»Po toči, ki je bila velika tri do štiri centimetre, je sledilo strašno neurje. V le nekaj minutah smo imeli povsod težave,« je za poljske medije opisal razmere Malysz in pristavil: »Videli smo, kaj se je zgodilo v Sloveniji, toda nihče ni računal s tem, da se lahko kaj podobnega zgodi tudi pri nas ...«

Voda je z vso silo vdrla tudi v njegov zasebni muzej, ki ga ima v Visli. »Povsod smo imeli blato in mulj. Česa takšnega še nisem doživel. Imeli smo že poplave, vendar ne takšnih,« je zmajeval z glavo 45-letni Poljak. Na žalost ni bilo več pomoči za njegove starejše skakalne smuči in tekmovalne drese, ki jih je dosegla voda, je pa lahko rešil številne kolajne in pokale, ki jih je osvojil na svoji bogati športni poti. S pomočjo prostovoljcev je lahko po treh dneh čiščenja in pospravljanja znova odprl muzej za obiskovalce.