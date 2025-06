Marcel Hirscher se (ponovno) vrača

Ena največjih legend alpskega smučanja, Marcel Hirscher, preprosto ne more brez adrenalina belih strmin. Čeprav se je njegova zadnja vrnitev končala s katastrofalno poškodbo kolena, je 36-letni Avstrijec danes znova šokiral smučarski svet in napovedal, da se vrača v tekmovalno areno. Njegov cilj je jasen: nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Bormiu, kjer pa bo prvič v karieri branil barve Nizozemske, domovine svoje matere.

S sporočilom, objavljenim na družbenem omrežju instagram, je osemkratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala razblinil vse dvome: »Pripravljen sem na novo sezono, zdaj ji lahko rečete vrnitev«. Njegova odločitev sledi novici, da mu je Mednarodna smučarska zveza (FIS) dovolila ohraniti zaščiten status na startni listi, kar mu omogoča lažjo pot nazaj med elito.

Njegova odločitev sledi hudi poškodbi kolena in 197 dneh naporne rehabilitacije, ki ga je postavila pred veliko preizkušnjo. FOTO: Jussi Nukari Afp

Pot do te odločitve je bila dolga in boleča. Po prvi upokojitvi septembra 2019 se je lani vrnil v karavano, a je po le nekaj tekmah sledil šok. Drugega decembra si je med treningom na Reiteralmu strgal križno vez v levem kolenu. Sledila je operacija in 197 dni naporne rehabilitacije. »Več kot 1000 ur rehabilitacije, terapije in vadbe mi je dalo dovolj časa za razmislek,« je Hirscher pojasnil v izjavi za javnost. »Na koncu se pojavita dve vprašanji: 'Kaj si želim od življenja? Kaj si življenje želi od mene?' Tudi v najbolj frustrirajočih trenutkih je moj odgovor na obe vprašanji vedno ostal enak: 'Spet želim tekmovati!'«.

Ključni dejavnik, ki je tehtnico prevesil na stran vrnitve, je bila odločitev mednarodne zveze. Dvakratni olimpijski in sedemkratni svetovni prvak, ki je vse lovorike osvojil pod avstrijsko zastavo, bo lahko obdržal »wild card« iz pretekle sezone. To pomeni, da bo na tekmah svetovnega pokala lahko še naprej startal s številko 31 in se mu ne bo treba prebijati iz ozadja.

Glavni cilj neuničljivega Avstrijca so zimske olimpijske igre prihodnje leto v Bormiu. FOTO: Javier Soriano/AFP

Kljub temu ostaja kar nekaj neznank, predvsem to, na katerih tekmah bo sploh nastopil. Hirscher se trenutno osredotoča na »kondicijsko zahtevno športno poletje«. »Trenutno prehajam iz faze rehabilitacije v športni način, z večjim obsegom treningov in večjimi zahtevami. Resnično uživam v intenzivnih treningih,« je pojasnil zmagovalec kar 67 tekem svetovnega pokala.

Prve zavoje na snegu načrtuje septembra, seveda, če bodo zdravniki prižgali zeleno luč. »Kdaj bom končno lahko spet startal na tekmi svetovnega pokala, še ni znano. Če pa je odvisno od mene, prej kot slej,« je poudaril neuničljivi Avstrijec. Vrhunec sezone bodo zanj olimpijske igre, kjer se bodo alpski smučarji za medalje merili v Bormiu. Tam bo Hirscher poskušal napisati še eno neverjetno poglavje svoje bogate kariere.