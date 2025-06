Panterji znova na prestolu lige NHL

Jug Floride bo še naprej domovanje najprestižnejše hokejske lovorike. Moštvo Florida Panthers je namreč v noči na sredo na domačem ledu v šesti tekmi finala s prepričljivim izidom 5:1 premagalo Edmonton Oilers, ki so v končnici izločili Kopitarjeve Kralje iz Los Angelesa, in ubranilo naslov prvakov lige NHL. S tem so postali prva ekipa po Tampa Bay Lightning (2020 in 2021), ki ji je uspel ta podvig, in šele tretja v tem stoletju. Medtem ko so igralci Floride v kotu ledene ploskve proslavljali, so zvezdniki Edmontona lahko le nemočno opazovali zaključek svojih sanj. »Dober večer, Južna Florida«, je dejal komisar lige Gary Bettman, preden je pokal predal kapetanu Aleksandru Barkovu. »Zdi se, kot da smo to počeli ravnokar«.

Sončen jug Floride bo še naprej domovanje najprestižnejše hokejske lovorike. FOTO: Jim Rassol/Reuters

Junak večera je bil nedvomno Sam Reinhart, ki je dosegel kar štiri zadetke in se vpisal v zgodovino kot šele šesti igralec, ki mu je to uspelo v finalni seriji – prvi po legendarnem Mauriceu Richardu leta 1957. Ko je dosegel svoj tretji gol za klasični »hat-trick«, so na led poleg kap poletele tudi tradicionalne plastične podgane, zaščitni znak navijačev Panterjev. Piko na i je z zadetkom za končno zmago postavil Matthew Tkachuk, eden izmed obrazov franšize. V vratih je blestel ruski vratar Sergej Bobrovski, ki je ustavil 28 od 29 strelov in zapečatil usodo nasprotnikov.

Vratar Sergej Bobrovski je z izjemnimi obrambami znova dokazal, zakaj je ključni del šampionske sestavljanke Floride FOTO: Jim Rassol/Reuters

Panterji so v finalni seriji v prvih tretjinah tekem nadigrali Oilers s skupnim izidom 13:4, kar jim je omogočilo, da so narekovali tempo in frustrirali nasprotnike. Medtem ko so prve tri tekme serije, ki so se končale s podaljškom, dajale vtis izenačenosti, so Panterji v nadaljevanju pokazali svojo pravo moč. Njihova največja prednost ni le v zvezdnikih, temveč v izjemni globini ekipe, saj je kar šest igralcev končnico zaključilo z več kot 20 točkami. Tudi zvezdnika Edmontona, Connor McDavid in Leon Draisaitl, pred šesto tekmo nista skrivala, da »še nista pokazala svoje najboljše igre«. Očitno njuna najboljša predstava preprosto ni bila dovolj proti ekipi, ki melje s štirimi napadalnimi linijami in ima v vratih bodočega člana hrama slavnih.

Zvesti navijači so zmago proslavili z metanjem tisočerih plastičnih podgan na ledeno ploskev. FOTO: Jim Rassol/Reuters

Za najbolj koristnega igralca končnice je bil presenetljivo, a zasluženo, izbran Sam Bennett, ki je bil z 15 zadetki vodilni strelec končnice. Kapetan Aleksander Barkov, čeprav je končnico zaključil brez zadetka na zadnjih osmih tekmah, pa se je v zgodovino vpisal kot prvi evropski kapetan, ki je dvakrat osvojil Stanleyjev pokal, piše Sportsnet. Njegova vloga pri zaustavljanju McDavida je bila ključnega pomena.