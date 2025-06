Umrla ena največjih legend francoskega nogometa

V starosti 72 let se je poslovil Bernard Lacombe, ena največjih legend francoskega nogometa. Novico o smrti so potrdili pri njegovem ljubljenem klubu, Olympique Lyonu, kjer je pustil neizbrisen pečat tako na igrišču kot zunaj njega. »Z veliko žalostjo smo v torek zvečer izvedeli, da je umrl Bernard Lacombe,« so zapisali na družbenem omrežju X in izrekli sožalje njegovi družini. Svoje sporočilo so sklenili z ganljivim poklonom: »Adieu, Bernard, bil si naša legenda, največji med vsemi.«

Po koncu igralske kariere je ostal zvest nogometu in svojemu ljubljenemu Lyonu. FOTO: Philippe Merle/AFP

Lacombova zapuščina je zapisana predvsem s številkami, ki jemljejo dih. V francoski prvi ligi je na 497 tekmah dosegel neverjetnih 255 golov, s čimer še danes zaseda drugo mesto na večni lestvici najboljših strelcev. Pred njim je le neulovljivi Argentinec Delio Onnis z 299 zadetki. Svojo izjemno kariero je gradil v dresih treh velikanov: Lyona, kjer je začel svojo pot, rivalskega Saint-Etienna in Girondins de Bordeauxa, s katerim je prav tako osvajal lovorike. Njegova sposobnost, da se je vedno znašel na pravem mestu ob pravem času, in njegov klinični zaključek sta ga naredila za strah in trepet nasprotnih obramb.

S svojim znanjem je pomagal graditi temelje za obdobje Lyonove prevlade. FOTO: Gerard Malie/AFP

Tudi v modrem dresu francoske reprezentance je pustil močan pečat. Za »galske peteline« je zbral 38 nastopov in dosegel 12 golov, z njimi pa je nastopil tudi na svetovnih prvenstvih v letih 1978 in 1982. Vrhunec njegove reprezentančne poti je bil nedvomno leta 1984, ko je bil del zlate generacije, ki je na domačih tleh pod vodstvom Michela Platinija osvojila naslov evropskih prvakov.

Še danes je drugi najboljši strelec v zgodovini francoske lige. FOTO: Romain Lafabregue/AFP

Po koncu igralske kariere je ostal zvest nogometu in predvsem Lyonu. V klubu je opravljal številne pomembne vloge, od trenerja in športnega direktorja do posebnega svetovalca predsednika. S svojim znanjem in izkušnjami je pomagal graditi temelje za obdobje Lyonove prevlade v francoskem nogometu na prelomu tisočletja. Kot poroča ugledni francoski časnik L'Equipe, se je Lacombe že od januarja boril z zdravstvenimi težavami in je bil v bolnišnici.