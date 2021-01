Mešana biatlonska ekipa v ozadju

Rok Tršan je zadel vse tarčee. FOTO: Matej Družnik/Delo

Biatlonci so se v nemškem Oberhofu pomerili v mešanih štafetah, nekoliko presenetljivo pa so se zmage veselili Rusiinpred Norvežani in Francozi. Slovenska četvericainje osvojila 17. mesto.V napeti tekmi so bili v boju za stopničke tudi Nemci, a je njihov najizkušenejšina zadnjem streljanju moral v kazenski krog in zdrsnil na peto mesto za Belorusijo.Slovenija je po pričakovanju končala v ozadju. Polona Klemenčič je popravljala tri strele in Nini Zadravec predala štafeto kot 18. z 1:18 minute zaostanka. Zadravčeva je bila nato na strelišču z eno popravo zelo dobra, a je v smučini izgubila dodatni dve minuti.Rok Tršan in Alex Cisar sta najprej reševala ekipo pred predčasnim izpadom. Tršanu je to s strelsko ničlo uspelo. Cisar je nato popravljal en strel, Slovenija pa je pridobila dve mesti.