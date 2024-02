Mešana štafetna tekma Franciji, Slovenija daleč zadaj

Na biatlonskem svetovnem prvenstvu v češkem Novem Mestu so danes podelili medalje za nastop v mešani štafeti. Zlato sta osvojila Francoza Quentin Fillon Maillet in Lou Jeanmonnot, slovenska predstavnika Jakov Fak in Polona Klemenčič sta s ponesrečenim strelskim nastopom v prvi polovici tekme osvojila 18. mesto z več kot tremi minutami zaostanka.

Fak je na preizkušnjo v mešani štafeti prišel z dobro popotnico s tekme na 20 kilometrov, kjer je bil deveti, kar je doslej najvišja slovenska uvrstitev na tem SP. Klemenčičeva pa je bila sicer najboljša slovenska tekmovalka na 15-kilometrski preizkušnji, a s 45. mestom ostala brez nastopa na zasledovalni tekmi.

A danes sta imela oba precej težav na strelišču, še posebej Klemenčičeva v svoji prvi izmeni, ko je imela veliko poprav in morala dvakrat tudi v kazenski krog. Fak je sicer začel slovenske nastope z ničlo in predal kot deseti, a je nato v svoji prvi izmeni Klemenčič nato s tremi zgrešenimi streli in kazenskim krogom že zapravila možnosti za kaj več. Podobno je bilo tudi po drugem strelskem nastopu, predala je na 22. mestu.

V drugi polovici slovenska biatlonca nato nista mogla več bistveno izboljšati uvrstitve, čeprav sta imela na strelišču bolj mirne roke in nista več delala toliko napak. A Fak se je do zadnje predaje lahko boril le še za 19. mesto, Klemenčičeva pa je ob natančnejšem streljanju v drugih dveh nastopih na koncu še prehitela Bolgarijo in Romunijo, a z zaostankom 3:05,4 (2+9) slovenska tekmovalca nista mogla priti višje kot do 18. mesta.

Quentin Fillon Maillet in Lou Jeanmonnot sta se veselila zmage. FOTO: David W Cerny/Reuters

V ospredju so se večji del tekme za naslov borili Francozi in Norvežani. Odločala je zadnja izmena, kjer je Ingrid Landmark Tandrevold do streljanja še imela nekaj malega naskoka. A slab zadnji strelski postanek je na prvo mesto potisnil Francozinjo Jeanmonnotovo, Italija pa je tudi izkoristila priložnost in sveža svetovna prvakinja Lisa Vitozzi je do cilja še premagala norveško tekmico.

Francija je slavila s časom 36:21,7 (0+3), Italija, v ekipi je bil še Tomasso Giacomel, je bila druga z zaostankom 24,6 (0+5), Norveška, za katero je tekmoval še Johannes Thingnes Bø, pa tretja s 27,4 (1+7) zaostanka. Za kolajne so se borile samo te tri ekipe, četrta Švedska je zaostala že več kot minuto.

V petek bo na SP na Moravskem prost dan, v soboto pa bosta na vrsti štafetni preizkušnji 4x6 km za ženske in 4x7,5 km za moške.