Na soncu so se stopile žlahtne želje

Na prvi tekmi svetovnega prvenstva v paralelnih disciplinah deskanja na snegu, paralelnem veleslalomu, so slovenski tekmovalci zaostali za pričakovanji. V izločilne boje se je z 12. časom kvalifikacij uvrstil le branilec srebrne kolajne s prejšnjega prvenstva v Park Cityju Tim Mastnak, a je nato izgubil že svoj prvi dvoboj. Za 17 stotink sekunde ga je v ponovitvi osmine finala z olimpijskih iger v Pjongčangu spet premagal olimpijski prvak, Švicar Nevin Galmarini.



V kvalifikacijah so bili neuspešni Žan Košir, Rok Marguč, Jernej Glavan in Sara Goltes. Košir (+1,28) je bil na koncu 21., za uvrstitev med najboljših 16 je zaostal 23 stotink sekunde. Marguč je napako storil že v prvi vožnji in z 19. mestom na modri progi ostal brez druge vožnje v kvalifikacijah. Še zadnji slovenski predstavnik Glavan je bil po napaki na modri progi v drugi vožnji kvalifikacij na koncu 31. (+5,81).



Goltesova je bila že v prvi vožnji na rdeči stezi (21.) prepočasna za nadaljevanje kvalifikacij. Slovenci bodo imeli popravni izpit že v torek, ko se bo prvenstvo končalo s paralelnim slalomom.

