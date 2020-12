Na treningu najhitrejši Američan, Slovenci v ozadju

Na prvem treningu za ponedeljkov smuk svetovnega pokala v Bormiu je bil najhitrejši Ryan Cochran-Siegle. Ameriški smučar je za 58 stotink sekunde prehitel Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja, vodilnega v smukaški razvrstitvi svetovnega pokala in zmagovalca zadnjega smuka v Val Gardeni, tretji je bil Avstrijec Matthias Mayer (+ 0,61).



Italijan Dominik Paris, zmagovalec zadnjih štirih smukaških preizkušenj v Bormiu, je bil še zelo zadržan, dosegel je šele 32. čas, za Cochranom Sieglom je zaostal za 3,36 sekunde. Hitrejši od Parisa je bil tudi Miha Hrobat, ki je z zaostankom 3,15 sekunde zasedel 27. mesto.



Klemen Kosi (+ 4,79), ki je pred dvema letoma v Bormiu grdo padel, je pristal na 49. mestu, Boštjan Kline (+ 5,10) je zasedel 51. mesto, Martin Čater (+ 8,29), senzacionalni zmagovalec prvega smuka sezone v Val d'Iseru, pa je prvi trening končal šele na 59. mestu.



Trening so sicer zaradi padcev večkrat prekinili, padli so Italijan Guglielmo Bosca ter Francoza Brice Roger in Nils Alphand. Smuk bo na sporedu v ponedeljek, dan pozneje pa bo v Bormiu še superveleslalom, na katerem bo zmago prav tako branil Paris.

