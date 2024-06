Naftarji samo razdražili Panterje, ki so na polovici poti do naslova

Kanadćan Evan Rodrigues je dosegel dva gola, tudi odločilnega na začetku tretje tretjine, ki so jo hokejisti Florida Panthers dobili s 3:0 ter z zmago s 4:1 v finalni seriji NHL povedli proti Edmonton Oilers z 2:0. Gostje iz Kanade so vodili polovico tekme, nakar so gostitelji uprizorili preobrat in prišli na pol poti do Stanleyjevega pokala. Tekma številka 3 bo v noči na petek v Edmontonu.

Rodrigues je dosegel dva zadetka v tretji tretjini, zadela sta tudi Niko Mikkola in Aaron Ekblad, ki je postavil končni izid z golom v nebranjeno mrežo. Odličen je bil znova ruski vratar Panterjev Sergej Bobrovski, ki je ustavil 18 strelov gostov na gol.

Floridčani so dve zmagi oddaljeni od prvega naslova prvaka lige NHL v zgodovini te franšize, je poročala STA.

Toda zmaga je prišla s ceno za Florido, saj so panterji izgubili kapetana Aleksandra Barkova. Tega je sredi tretje tretjine zadel v glavo napadalec Edmontona Leon Draisaitl. Barkov je nekaj časa ostal na tleh, potreboval je pomoč, da je prišel do klopi, in šel po tunelu v slačilnico Floride za nadaljnjo zdravniško oceno.

Aleksander Barkov se je poškodoval v zadnji tretjini. FOTO: FOTO: Jim Rassol/USa Today Sports

Mattias Ekholm je dosegel prvi zadetek v 12. minuti prve tretjine tekme v Amerant Bank Areni v kraju Sunrise na Floridi za zgodnje vodstvo gostov. A je bil to tudi edini gol Edmontona. Stuart Skinner je zaustavil 24 strelov za Oilerse, ki so skoraj pred misijo nemogoče.

Edmonton se je doslej le enkrat uspešno pobral, ko je v seriji v končnici zaostajal za dve zmagi. To je bilo v drugem krogu končnice leta 2006 proti San Joseju.

V zgodovini lige NHL so se moštva, ki so igrala v velikem finalu lige NHL, pobrala le petkrat v skupno 54 takšnih primerov, potem ko je nasprotno moštvo vodilo z 2:0 v zmagah.