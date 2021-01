Napovedana ohladitev zbuja mariborski optimizem

Pred Srečkom Vilarjem, generalnim sekretarjem Zlate lisice, so naporni dnevi. FOTO: Tadej Regent/Delo

Zadnja otoplitev povzroča skrbi tudi prirediteljem že 57. Zlate lisice, tradicionalnega tekmovanja alpskih smučark za svetovni pokal na Mariborskem Pohorju. Optimizem vzbuja vremenska napoved, ki konec tedna obljublja temperature pod lediščem in možnost priprave umetnega snega.Še pred tednom dni so bili obeti za tekmi 16. in 17. januarja dobri, že takrat pa so organizatorji napovedali, da potrebujejo dva hladna dneva, da pripravijo še preostale potrebne količine snega. Vremenski zasuk povzroča skrbi predvsem v spodnjem delu, kjer je treba pripraviti potrebnih 40 cm snežne podlage. Toplo vreme in dež sta namreč odnesla del snežnih zalog, s tremi mrzlimi dnevi pa bi bila tekma lahko rešljiva.»Imeli smo dež in precej visoke temperature, ki so nas spravljali v slabo voljo. Toda na vse že gledamo z več upanja. Napovedi za prihodnjih 15 dni namreč govorijo o tem, da prihaja nekaj snega, nato pa mrzlo in stabilno vreme. Proga je trenutno pripravljena do Trikotne jase, potrebujemo pa hladno vreme, da zasnežimo zadnji del, torej slalomsko progo,« upanja ne izgublja generalni sekretar organizacijskega odbora Zlate lisiceOmenil je tako Trikotno jaso, ki se nahaja približno na dveh tretjinah veleslalomske proge. V tem posebnem koledarju sezone 2020/21, ki jo žal močno krojijo tudi razmere okrog koronavirusa, sta na Pohorju predvideni dve zaporedni preizkušnji v veleslalomu, torej tako v soboto kot tudi v nedeljo. Termina sredi januarja so se sprva prireditelji veselili, nato jim jo je dodobra zagodla sivina zadnjih dni z višjimi temperaturami, toda te naj bi se spustile pod ničlo prav v naslednji noči, s srede na četrtek, nato bi trije dnevi – v primeru, da seveda ostane »minus« – zadostovali za ustrezno ureditev spodnjega dela proge. Četrtek je sicer dan, ko je svoj prihod na t. i. snežno kontrolo napovedalnekdanji smučar, zdaj prvi sodelavectekmovalnega direktorja svetovnega pokala za alpske smučarke.V primeru, da te napovedane ohladitve ne bo, bodo možnosti, da bi omenjeni mož prižgal zeleno luč, pičle. Zgodba bi se spet lahko, tako kot lani, preselila v Kranjsko Goro, kjer že nekaj časa kraljuje zimska bela odeja. Optimizem pa Štajercev ne zapušča in tako kot bo pomemben napovedani četrtkov Maierjev prihod, bo dan D lahko tudi sobota, ko bo natanko en teden pred tekmo jasno, v kakšnem stanju je proga ...