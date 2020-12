Bolj bi bila žalostna, če bi se dričala po progi

Kline pri padcu brez posledic

Klemen Kosi je po novem padcu in poškodbi v Bormiu že končal letošnjo sezono. FOTO: Matej Družnik

Kosi končal sezono

Brez senzacije

28.

decembra 2018 je Klemen Kosi prvič hudo padel v Bormiu, zdaj je 27. 12.

Smučarski torek je vseboval moški superveleslalom v Bormiu na italijanskem severu in nočni ženski slalom na Semmeringu med Gradcem in Dunajem, oboje seveda za točke svetovnega pokala. Slovenskega rezultatskega prebliska z izjemo prvega polčasasicer ni bilo, je pa domačo alpsko panogo pretresla novica, da je po padcu v Bormiu poškodovani Klemen Kosi že sklenil tekmovalno zimo.V tretjem superveleslalomu sezone je zmagal Američan, na progi Stelvio je potolkel vso konkurenco. Prvič je bil najboljši v svetovnem pokalu, njegova zmaga bi bila sicer še pred tedni veliko presenečenje, a je že v Val Gardeni z drugim mestom v smuku in prvimi stopničkami v karieri potrdil odlično formo. Od Slovencev je do cilja prišel le, ki je z zaostankom dveh sekund zasedel 17. mesto, kar je njegova druga najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu, do izenačenja najboljše mu je zmanjkalo eno mesto.insta odstopila, slednjemu se je odpela smučka, tako da je padel, a se ni poškodoval.»Z smučanjem sem še kar zadovoljen. V zgornjem delu je bilo nekako v redu, v srednjem pa se nisem znašel. Nisem imel pravega ravnotežja, preveč me je razmetavalo. Spodnji del je bil potem spet super. Tako vem, da če sestavim dobro vožnjo od štarta do cilja, sem lahko zelo visoko, v deseterici zagotovo,« je dejal Hrobat. Glavni slovenski trener za hitre disciplinepa denimo ne more biti zadovoljen z nastopoma drugih dveh Slovencev, predvsem Čatra, 13. decembra zmagovalca smuka v Val d'Isèru.»Martin ni dobro smučal, to je bilo preveč pod nadzorom, tako da se bo treba z njim usesti in pogovoriti. Vsekakor to ni bil nastop za svetovni pokal. Boštjana je presenetila luknja, odbilo mu je smučko in lahko le rečem, da je bila sreča, da ni priletel v mrežo. Je zdrav in v redu. Miha se je proge lotil zelo odločno, vendar je v delu, na katerem bi potreboval večjo hitrost, z majhnim zdrsom zapravil še boljšo uvrstitev. A vseeno to kaže na neko stabilnost v superveleslalomu, na tem bo mogpče graditi in bolj samozavestno napadati višje uvrstitve,« je povedal Koštomaj. Danes bo v Bormiu še smuk.Četrti iz slovenske ekipe za hitre disciplinepa je po ugotovitvah opravljenih zdravniških pregledov po padcu in poškodbi na drugem treningu smuka v Bormiu že končal sezono. V ponedeljek zvečer je bil sprejet v UKC Ljubljana, kjer so včeraj opravili magnetno resonanco. Kosi ima v desnem kolenu poškodovanih več vezi in meniskus, 29-letnega Mariborčana čakata operacija in dolgo obdobje okrevanja. Klemen Kosi je sicer v Bormiu grdo padel že na smuku pred dvema letoma. Takrat jo je odnesel z zlomljenima nosom in ličnico, a je bil že manj kot tri tedne po poškodbi znova na smučeh. Tokrat bo njegovo okrevanje veliko daljše.Zadnja tekma alpskih smučark v letu 2020 pa ni prinesla slovenske senzacije. Triindvajsetletna Ajdovka Andreja Slokar, ki se je na drugo progo slaloma na Semmeringu prebila s startno številko 56 in 16. mestom po polovici tekmovanja, je ostala brez uvrstitve. Njena pot do prvih točk v svetovnem pokalu se je v finalu že po nekaj vratcih končala z odstopom. Prvič po 10. januarju 2017 in Švedinjiv Flachauu na najvišjem mestu ženskih slalomov ni biloali. Boj za zmago je dobila Švicarka, nadomestila je minimalni zaostanek za Shiffrinovo iz prve vožnje, Američanka je osvojila tretje mesto.Slokarjeva je na svojem sedmem štartu v svetovnem pokalu uspešno opravila prvi del naloge, Primorka je bila sploh edina slovenska predstavnica v drugi vožnji. Kar je veliko presenečenje, upoštevajoč dejstvo, da Slokarjeva, njen očeje nekdanji košarkar, zdaj pa poslovnež, ni članica reprezentance A. Ajdovka je bila boljša od novogoriške sosede, potisnila jo je iz trideseterice finalistk.innista končali prvega nastopa in sta odstopili.»Na štartu sem si rekla, da mi ne pomaga le to, da pridem v cilj, rekla sem si, da bom odsmučala tako, kot znam, napake pa se pač dogajajo. Če želiš biti hiter, so napake del tekme. Nisem žalostna, bolj bi bila žalostna, če bi se dričala po progi in prišla dol z nekim hudim zaostankom. Tako da je v redu, sem zadovoljna. Zdaj mi bo zagotovo lažje, vsako tekmo se bom potrudila kar najbolje začeti, dati vse od sebe in to je to,« je navrgla Andreja Slokar.