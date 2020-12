Nika Križnar odlična druga v Ramsauu

Zanesljiva zmaga Marite Kramer

Vrstni red tekme v Ramsauu (HS-98): 1. Marita Kramer (Avs) 253,6 (94, 96), 2. Nika Križnar (Slo) 245,1 (91.5, 94), 3. Sara Takanaši (Jap) 240,1 (88, 89.5) 4. Urša Bogataj (Slo) 233,8 (89.5, 90), 5. Juki Ito (Jap) 232,0 (85.5, 89.5), 6. Daniela Iraschko Stolz (Avs) 230,4 (85.5, 88.5) ... 22. Špela Rogelj 210,5 (82, 83), 27. Katra Komar 202,4 (78, 83), 31. Jerneja Brecl (vse Slo) 94,6 (79).

Slovenske smučarske skakalke si lepšega štarta v novo sezono svetovnega pokala skorajda ne bi mogle želeti. Na uvodni tekmi v Ramsauu jezablestela z drugim mestom, njen uspeh je dopolnila četrtouvrščenaPrepričljivo zmago je slavila Avstrijka(94 m in 96 m), ki je v obeh serijah skočila najdlje. Križnarjeva (91,5 m in 94 m) je za njo zaostala za 8,5 točke, Bogatajeva (89,5 m in 90 m) pa za 19,8 točke. Tretja je bila japonska šampionka(88 m in 89,5 m).»Zelo sem vesela današnjih skokov. Vseskozi sem kazala konstantne skoke, tudi včeraj, danes pa se mi je odvalil še kamen od srca. Nisem pričakovala, da bom tudi na tekmi pokazala tako dobra nastopa,« je izjavila Križnarjeva, ki je z drugim mestom dosegla svoj najboljši rezultat v svetovnem pokalu.Točke sta si od naših priskakali tudi(82 m in 83 m) in(78 m in 83 m), ki sta zasedli 22. oziroma 27. mesto, za las pa je brez njih ostala(79 m), ki je tekmo končala na 31. mestu.je obstala že v včerajšnjih kvalifikacijah.Naslednji preizkušnji za svetovni pokal bosta na sporedu šele 23. in 24. januarja na Ljubnem ob Savinji.