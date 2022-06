Nika Prevc prejela imenitno priznanje

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je postala najboljša mlada evropska zimska športnica in prejela nagrado Piotra Nurowskega, je sporočil Evropski olimpijski komite (EOC). Lani je priznanje med zimskimi športniki prav tako prejela Slovenka, in sicer biatlonka Lena Repinc. Nika Prevc, dvakratna mladinska svetovna prvakinja, si je s tem tako kot ostali nominiranci pridobila pravico do štipendije EOC, bila pa je ena od petih kandidatov za nagrado.

V glasovanju predstavnikov nacionalnih olimpijskih komitejev je premagala avstrijsko alpsko smučarko Victorio Olivier, italijanskega hitrostnega drsalca Lorenza Previtalija, slovaškega hokejista Juraja Slafkovskyja ter nemškega deskarja na snegu Leona Ulbrichta.

Nika Prevc pri 17 letih že uveljavljena v svetovnem pokalu

Nika Prevc je pri 17 letih že uveljavljena skakalka v svetovnem pokalu. Kljub temu, da je izpustila precej tekem, je bila s 199 osvojenimi točkami skupno 22., enajstkrat je osvojila točke, najvišje pa posegla na Ljubnem ob Savinji, ko je bila sedma. Na mladinskem SP v Zakopanah je osvojila zlati kolajni med posameznicami in z žensko ekipo, na mešani tekmi pa je prispevala levji delež k srebrni kolajni. Marca je bila prepričljivo najboljša tudi na tekmi posameznic ter mešani ekipni tekmi na olimpijskem festivalu mladih v finskem Vuokattiju.

Nika Prevc po skoku v Klingenthalu. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Nagrada Piotra Nurowskega je bila sicer ustanovljena leta 2011 v spomin na nekdanjega predsednika Poljskega olimpijskega komiteja, ki je tragično preminil v letalski nesreči v Smolensku v Rusiji pred 12 letu. Od leta 2016 EOC podeljuje nagrado tako za poletne kot zimske športe.

Med Slovenci so bili poleg lanske zmagovalke Lene Repinc za nagrado nominirani še Eva Alina Hočevar (kajak kanu, 2018), Nika Križnar (smučarski skoki, 2017), Bor Pavlovčič (smučarski skoki, 2016), Cene Prevc (smučarski skoki, 2013) ter Simon Brus (kajak kanu, 2011).