Nika Prevc na Ljubnem še do druge zmage

Ta konec tedna na Ljubnem ob Savinji Nika Prevc ni ničesar prepustila naključju, praznih rok so ostale tudi tekmice. Dvakrat je bila najboljša v kvalifikacijah, sobotni zmagi je dodala še bolj zanesljivo nedeljsko slavje in navdušila občinstvo, ki je prišlo podpret najboljše smučarske skakalke na svetu. Tokrat je Nika zmagala s kar 10 točkami naskoka.

Foto Voranc Vogel

V prvi seriji je naredila nekoliko slabši skok in pred ta vikend odlično Selino Freitag vodila "le" za 2,5 točke. Nemka je v finalu spet poletela proti dnu skakalnice, do kar 95,5 metrov in vrgla rokavico slovenski šampionki. Žirija je reagirala in znižala nalet na številko 10, mesto nižje od konkurence, kar je bila voda na mlin Niki, ki je pri 92,5 metrih lahko naredila še lep pristanek v telemark in slavila brez trohice dvoma.

Njena prednost je na koncu znašala 10,2 točke pred Freitagovo in kar 17,5 točke pred tretjo Liso Eder. V finalu je imela nekaj težav Ema Klinec, ki je zdrsnila na 16. mesto, z 21. mestom je bila zelo zadovoljna Taja Sitar, dve točki je za 29. mesto osvojila tudi Jerica Jesenko.

Sobotno slavje slovenske reprezentance. Foto Voranc Vogel

Danes na Ljubnem niso skakale norveške skakalke, po grdem padcu Thee Minyan Bjoerseth ob koncu sobotne tekme (poškodovala si je koleno in komolec, sezona je zanjo končana) se je cela norveška reprezentanca odločila, da predčasno odide domov.