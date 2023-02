Norveški biatlonski asi podpirajo Pidručnjega: Za Ruse ni mesta na OI!

Na biatlonskem svetovnem prvenstvu v Oberhofu nase opozarja tudi Ukrajinec Dmitro Pidručnji. Potem ko se je na šprintu za štirimi Norvežani izkazal s petim mestom, je ta dosežek na zasledovalni preizkušnji potrdil še z osmim mestom. Če vemo, da je po zločinskem napadu Rusije na Ukrajino športno opremo za nekaj časa zamenjal za vojaško in da ga je nato v pripravah ovirala tudi poškodba kolena, zaradi česar je moral decembra na operacijo, imajo njegovi rezultati toliko večjo vrednost.

»To je zelo pomembno zame, za domovino in rojake v vojni. Vem, da me spremljajo in navijajo zame, jaz pa te dosežke posvečam njim,« je razkril Pidručnji, ki dnevno spremlja, kako se odvija vojna v Ukrajini. »Vsakič, ko pogledam na telefon, vidim le slabe vesti. To so res težki časi za našo državo. Zato se toliko bolj razveselim dobrih novic, ko izvem, da je bila naša vojska uspešna proti slabim ljudem iz Rusije. Slava Ukrajini! Herojem slava!« je poudaril 31-letni Ukrajinec, ki je odločno proti temu, da bi lahko ruski in beloruski športniki tekmovali na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

Dmitro Pidručnji se je na svetovnem prvenstvu v Oberhofu izkazal že z dvema uvrstitvama med deseterico. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

»Vojne še ni konec!« je v Oberhofu večkrat ponovil Pidručnji, ki ga med drugimi podpirajo tudi Norvežani. Po šprintu so ga, denimo, povabili medse na zmagovalni oder, kar mu je pomenilo ogromno. »To je prav poseben dan. Med šesterico nas je pet Norvežanov in en Ukrajinec. To je popolna zgodba, da pokažemo svetu, kako držimo skupaj. Dmitro je del naše ekipe!« je pribil Tarjei Bø, ki si je v šprintu pritekel in pristreljal drugo mesto za mlajšim bratom Johannesom Thingnesom Bøjem​.