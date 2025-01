Norvežani zamenjali Francoze, Jakov Fak 28.

Norveški biatlonci Sturla Holm Lægreid ter brata Tarjei in Johannes Thingnes Bø so osvojili prva tri mesta na zasledovalni tekmi svetovnega pokala v Oberhofu ter zamenjali trojico Francozov, ki so v petek slavili v šprintu. Jakov Fak je po treh kazenskih krogih na zasledovanju zdrsnil s 14. na 28. mesto.

Lægreid je dosegel svojo 11. zmago v svetovnem pokalu ter kljub dvema zgrešenim streloma s šestega mesta po šprintu napredoval do prvega. Tarjei Bø je bil nenatančen enkrat in s 16. napredoval na drugo, vodilni v svetovnem pokalu Johannes Thingnes Bø pa je bil po šprintu 13., mesto pred Fakom, po treh kazenskih krogih pa je osvojil tretje mesto.

Francozi, ki so v petek kraljevali v šprintu, so grešili z orožjem. Zmagovalec Quentin Fillon Maillet je moral v kazenski krog petkrat in bil četrti, po petkrat sta zgrešila tudi tretjeuvrščeni Emilien Jacquelin, ki je bil 11. ter Fabien Claude, ki je s drugega zdrsnil na 18. mesto.

Tudi Jakov Fak je z orožjem storil kakšno napako preveč in izgubil 14. mest. Brez točk je ostala tudi ostala trojica. Miha Dovžan je z eno napako na strelišču napredoval z 49. na 42. mesto, Lovro Planko kljub trem kazenskim krogom z 48. na 43., Anton Vidmar pa je po petih napakah na strelišču zasedel 53. mesto.

V nedeljo bosta v Oberhofu na sporedu tekmi mešanih štafet in mešanih parov.