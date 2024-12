Na koncu na stopničke priletela Nika Prevc, zmagala Nemka Katharina Schmid

Nemka Katharina Schmid je na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v Džangdžjakovu, kjer so bile pred dvema letoma olimpijske igre, prepričljivo zmagala s 237 točkami, pred drugouvrščeno Eirin Mario Kvandal je imela na koncu 27 točk prednosti. S tem je povečala vodstvo v skupnem seštevku, pred Niko Prevc ima zdaj 96 točk prednosti. Nika Prevc je s skokoma 94 in 98 metrov za Norvežanko Kvandal na koncu zaostala zgolj za desetinko točke in tekmo končala na odličnem tretjem mestu. Slovenka je tako drugič v tej sezoni, sicer pa že 15. v karieri stopila na oder za zmagovalke.

Ema Klinec je na obdržala četrto mesto iz prve serije, Tina Erzar je končala na 27. mestu, Nika Vodan pa je zasedla 29. mesto.

Kitajsko prizorišče je pred slabimi tremi leti slovenski ekipi prineslo štiri olimpijske medalje, v nedeljo bo tam še ena posamična tekma.