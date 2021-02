Norvežanu slalom v Cortini, dobra uvrstitev Hadalina

Štefan Hadalin je bil sedmi na zadnji tekmi SP. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Henrik Kristoffersen je osvojil bron. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Norvežanje dobil zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu v Cortini D'Ampezzo, drugi v zahtevnem slalomu je bil Avstrijec(+0,21), tretji pa še en Norvežan(0,46).je bil zelo soliden sedmi.je odstopil v prvi vožnji. Hadalin je bil po prvi vožnji 11. Vodil je Pertl.je na vrh prišel z najboljšim smučanjem na drugi progi.Za Hadalina je sedmo mesto najboljša slalomska uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Za zmagovalcem je zaostal sekundo in pol. Kranjec je imel zelo dobre vmesne čase, ki so kazali, da bi se lahko uvrstil med 15, a je odstopil v spodnjem delu proge.je bil 18.,pa 19.Po zlatu na mešani ekipni paralelni tekmi je 29-letni Norvežan osvojil tudi individualno zlato na slalomski tekmi, na kateri je po prvi vožnji zasedal tretje mesto. Na drugi progi pa je z najboljšim časom finala prišel do zlata.Norvežani imajo tako na SP v Cortini vendarle odličje tudi v individualni preizkušnji. Norveška ima po 24 letih znova svetovnega prvaka v slalomu. Pred Cortino je bil zadnji Norvežan s slalomskim zlatom na SP, ki je slavil 15. februarja 1997 v Sestrieru.