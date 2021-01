Nova zmaga Loginovu, Alex Cisar do prvih točk v karieri

Rus Aleksandr Loginov je zmagal na moški posamični biatlonski tekmi za svetovni pokal v italijanski Anterselvi. Z 20 zadetimi streli je za 58,5 sekunde ugnal Norvežana Sturlo Holma Lagreida in za 1:10,6 minute Francoza Quentina Fillona Mailleta, ki sta zgrešila po dve tarči. Med Slovenci se je prvih točk v karieri veselil Alex Cisar na 36. mestu.



V težkih razmerah pred februarskim svetovnim prvenstvom na Pokljuki je Loginov na najdaljši 20-kilometrski tekmi dokazal, da so presenečenja na SP možna in da tekmeci iz Norveške niso nepremagljivi, obvezna pa je ničla na strelišču. Osemindvajsetletni Rus se je veselil tretje zmage v karieri. Najboljši biatlonec sezone Norvežan Johannes Thingnes Boe je tokrat zgrešil štirikrat in vseeno zasedel 10. mesto z manj kot dvominutnim zaostankom za zmagovalcem.



V slovenskem taboru se veselijo predvsem uspeha mladega Alexa Cisarja. Ta je bil na prvem streljanju leže nenatančen dvakrat, nato pa z ničlami neopazni napredoval vse do konca in prvič osvojil točke. Ob strelski napaki manj bi bila dosegljiva tudi dvajseterica. Jakov Fak se v težkih razmerah na strelišču ni znašel in si pristreljal štiri kazenske minute, s čimer je kot 37. za mesto zaostal za Cisarjem.



Dolgo je blestel Miha Dovžan, ki je bil še po treh streljanjih na 17. mestu in napovedoval uvrstitev kariere, dva zgrešena strela pa sta ga potisnila na 44. mesto, Rok Tršan je zgrešil štiri strele in bil 63.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: