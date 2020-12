Anže Lanišek in Žiga Jelar v klubu 10

Karl Geiger ni skrival veselja ob zmagi. FOTO: Kai Pfaffenbach/ Reuters

Zmaga je na letošnji premieri ostala v domačem taboru.je vodil že po prvi seriji uvodne tekme na novoletni turneji štirih skakalnic, nato pa je z odličnim skokom, dolgim 136.5 metra, še v drugo potrdil odlično pripravljenost in tako opravil prvi korak v lovu na prestižnega zlatega orla. Na stopničkah sta bila ob njem še Poljakin Norvežan. V drugi seriji sta precej bolje kot v prvi skočila tudi favoriziranaza končno 4. mesto in še drugi domači adut(5.).Slovenska ekipa bera je bila zelo solidna, izostala je le ena uvrstitev prav med omenjenimi najboljšimi. Tako je bil ob koncu(drugi skok 135.5),pa 10. (124). V finalu so med Slovenci nastopili še(12.; 126.5),(17.; 129.5) in(19.; 128.5).Uvodna serija prve tekme v seriji prestižne novoletne turneje štirih skakalnic je postregla z nekaterimi odmevnimi presenečenji, visokih pričakovanj denimo za uvod nista potrdila prvi as zadnjih predstav Granerud, za začetek je bil le 9., in veliki nemški adut Eisenbichlerna 27. mestu po prvi seriji. Obenem pa so bili takrat Nemci zadovoljni zaradi vodstva Geigerja (127 m) pred Norvežanom Lindvikom (126.5) in Avstrijcem(130).Med Slovenci so se v finalno serijo uvrstilii Jelar (6. mesto; 128), D. Prevc(10.; 127)C. Prevc18.; 125)Lanišek(19.; 120.5) in P. Prevc (25.; 123). Med 30 najboljšimi ne bo Pavlovčiča (33.; 118).